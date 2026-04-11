Revisão do PRR reforça verbas para energia e gases renováveis

O Governo anunciou hoje um reforço de 20 milhões de euros no apoio a projetos de armazenamento de energia e de 11,9 milhões para hidrogénio e gases renováveis, no âmbito da revisão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"No caso do armazenamento, a dotação do investimento dedicado à flexibilidade da rede elétrica foi aumentada de 160 milhões para 180 milhões de euros, reforçando a capacidade de resposta do sistema elétrico nacional aos desafios associados à crescente integração de energias renováveis", avançou o Ministério do Ambiente e Energia, em comunicado.

Paralelamente, o prazo para apresentação de projetos de investimento em sistemas de armazenamento em baterias, no âmbito das candidaturas ao aviso "Flexibilidade de Rede e Armazenamento" foi alargado até 23 de abril.

Já no domínio do hidrogénio e dos gases renováveis, a revisão do PRR prevê um reforço de 11,9 milhões de euros.

"Estamos a acelerar a capacidade do sistema elétrico para integrar mais energias renováveis com segurança e eficiência, garantindo resposta aos novos desafios energéticos", referiu a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, citada na mesma nota.