CDS destaca “afirmação regionalista” e valoriza lealdade na coligação

O CDS-PP Madeira, através de Ricardo Vieira, considerou que o discurso de encerramento do XX Congresso Regional do PSD Madeira teve duas dimensões principais: o reforço da afirmação regionalista e o reconhecimento da coligação governativa.

Na leitura política da intervenção de Miguel Albuquerque, destacou o sinal de reforço da autonomia, incluindo a referência a uma eventual revisão constitucional. “Há um sublinhado da afirmação regionalista que, face à conjuntura actual, se justifica”, afirmou.

O deputado sublinhou ainda que essa linha reforça a necessidade de a Madeira “fazer ouvir a sua voz” no plano nacional e europeu, de forma a encontrar soluções para os seus problemas.

Num segundo plano, Ricardo Vieira valorizou o que considerou ser uma “declaração de fé na coligação com o CDS”, destacando o reconhecimento da parceria política.

“Foi importante ouvirmos esse reconhecimento ao CDS na sua lealdade à coligação”, disse, defendendo que essa cooperação tem sido “um cimento” para responder às necessidades das famílias, jovens e idosos.

O dirigente centrista referiu ainda que eventuais tensões registadas durante o congresso fazem parte da dinâmica interna partidária, mas sublinhou que o essencial foi o reconhecimento político da estabilidade da coligação governativa na Região.