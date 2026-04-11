Albuquerque quer clubes a procurar fundos nacionais

Apesar de se mostrar disponível para efectuar um contrato programa, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, visitou as obras de requalificação do Clube de Ténis do Funchal, numa deslocação marcada pelo foco nas novas oportunidades de financiamento nacional abertas aos clubes da Região.

No enquadramento da visita, o governante destacou que está em curso uma mudança relevante no reconhecimento do papel dos atletas madeirenses no contexto nacional, sublinhando que “pela primeira vez, há um reconhecimento claro de que os atletas da Madeira dão um contributo fundamental para o desporto nacional, designadamente ao nível olímpico”.

Nesse sentido, salientou que esse reconhecimento já tem tradução prática, uma vez que “foi o primeiro Governo da República a abrir candidaturas aos clubes regionais no âmbito do Comité Olímpico, incluindo financiamento para obras”, considerando tratar-se de “uma oportunidade que não pode ser desperdiçada”.

Albuquerque defendeu que a Madeira tem um percurso consolidado na formação desportiva, com presença regular em competições internacionais, pelo que considera que “é uma questão de justiça que haja também financiamento nacional para essa realidade”, lembrando que até agora existia um desfasamento entre os resultados alcançados e o apoio concedido.

O governante deixou ainda um apelo directo aos clubes, afirmando que “temos de aproveitar estes fundos”, defendendo que a capacidade de apresentar candidaturas será determinante para reforçar as condições de trabalho e desenvolvimento desportivo.

Durante a visita às obras, Miguel Albuquerque reiterou que o executivo regional continuará a apoiar o sector, sublinhando, contudo, a importância de articular esse apoio com os novos instrumentos disponíveis a nível nacional. “Da nossa parte, continuaremos a apoiar, mas é fundamental articularmos com estes mecanismos para potenciar resultados”, afirmou.

Adiantou ainda que, no caso concreto do Clube de Ténis do Funchal, deverá ser promovida uma reunião antes do verão para avaliar necessidades e enquadrar soluções de financiamento, tendo em conta o calendário orçamental.

A intervenção em curso visa melhorar as condições das instalações e reforçar a funcionalidade do espaço, num investimento que o Governo considera essencial para sustentar o trabalho de formação e desenvolvimento desportivo.