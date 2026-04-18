“Estamos a desperdiçar capital político nortenho”

Aires Santos, ex-presidente da Assembleia Municipal de São Vicente e presidente da Comissão Política de Freguesia de Ponta Delgada, deixou um aviso claro no XX Congresso Regional do PSD-M, ao sublinhar a perda de influência do partido no Norte da Madeira e a necessidade de inverter o rumo.

“Quando olhamos para o mapa com honestidade, percebemos que não é um caso isolado, é todo um lado da ilha onde deixámos de ter presença autárquica. Isto não é um pormenor. É um sinal”, afirmou, criticando o que considera ser uma atitude de desvalorização por parte do partido face a estes resultados.

O dirigente reforçou que existe ainda uma forte identificação das populações com o PSD, mas alertou para a quebra de confiança. “A esmagadora maioria das pessoas do Norte continua a identificar-se com o PSD. Mas quando há identificação e não há confiança suficiente para ganhar, então temos de parar e perceber porquê”, disse.

Aires Santos apontou falhas internas, destacando a falta de escuta e de humildade. “Faltou-nos ouvir. Ouvir mesmo. Não ouvir para responder, mas ouvir para perceber”, sublinhou, acrescentando que é necessário reconhecer erros e corrigir o rumo.

Apesar das críticas, mostrou-se confiante na recuperação, nomeadamente em São Vicente. “A autarquia de São Vicente é recuperável. Talvez mais cedo do que muitos pensam”, afirmou, deixando um aviso contra divisões internas: “O PSD não pode voltar a cair em erros do passado: brincadeiras internas, chantagens, manobras de diversão”.

Na intervenção, deixou ainda um apelo à direcção do partido para dar mais atenção ao Norte da ilha. “O Norte não pede favores. Pede atenção”, declarou, defendendo que os sinais dados pelos eleitores devem ser interpretados e não ignorados.

“Acredito que este caminho é recuperável, mas exige que sejamos capazes de olhar para estes resultados não como um acaso, mas como uma mensagem”, concluiu.