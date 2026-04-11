Proença destaca títulos da FPF no último ano, mas aponta ao futuro

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, enalteceu hoje os vários títulos conquistados recentemente, mas recordou também a necessidade de pensar o futuro para estabelecer os lusos como os "melhores do mundo".

Em discurso no jantar comemorativo dos 112 anos do organismo, que decorre hoje no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, Proença quer que Portugal assuma uma ambição condizente com a qualidade dos seus atletas.

"Os títulos que conquistámos no último ano mostram que esta ambição não é sobranceria. Fomos campeões da Europa e do mundo em Sub-17, campeões europeus sub-19 de futsal, ganhámos o Europeu feminino de futebol de praia, o primeiro de uma seleção feminina. E, claro, a Liga das Nações. E, quando não ganhámos, estivemos também perto de ganhar", recapitulou.

Nesse sentido, o líder da FPF reiterou a confiança numa boa prestação da seleção das 'quinas' no Mundial2026, repetindo o mote 'vai dar Portugal', estreado por Marcelo Rebelo de Sousa após a goleada da equipa das 'quinas' frente à Arménia (9-1), que assegurou o apuramento para a prova.

"Habituem-se, vamos continuar a ganhar. Neste campeonato do Mundo, dizemos com muita convicção, vai dar Portugal. E depois disso também", reforçou, destacando o Plano Estratégico 2024/36, apresentado em fevereiro, como matriz estrutural para o futuro.

No atual contexto do futebol português, Pedro Proença considera que a FPF tem conseguido manter um equilíbrio entre o respeito pela autorregulação das instituições e o intervencionismo em matérias que considera necessárias.

"Temos a coragem de não nos limitarmos a descansar à sombra do sucesso, de assumir a liderança dos processos mais importantes para o nosso futebol. Respeitando sempre o princípio de autorregulação e confiando nas instituições, mas sem receio de intervir sempre que considerarmos necessário. No momento certo e nos locais adequados, é essa a nossa função e dela não fugiremos", expressou.

No dia em que a FPF, sediada em Oeiras, na Cidade do Futebol, inaugurou as suas instalações no Porto, destacou o trabalho que tem sido realizado pelo atual executivo ao nível da descentralização e do contacto próximo com as várias realidades do país.

"Como muitos já sabem, porque nos deram o privilégio da vossa presença, inaugurámos há poucas horas as novas instalações da FPF a Norte. [...] Porque a palavra descentralização é, para esta direção, mais do que uma bandeira eleitoral. É a nossa visão para o futuro do futebol português. Um futuro de proximidade", disse, no que considera ser "um dia histórico".

A comemoração dos 112 anos da federação contou ainda com as intervenções de Margarida Balseiro Lopes, ministra da Cultura, Juventude e do Desporto, Pedro Duarte, presidente da Câmara Municipal do Porto, e José Neves, líder da Associação de Futebol do Porto.