Distribuição do JN e O Jogo aos assinantes retomada segunda-feira

A distribuição do Jornal de Notícias (JN) e de O Jogo aos assinantes vai ser retomada na segunda-feira, informou hoje o JN, após diferendo entre a dona dos títulos, a Notícias Ilimitadas, e a distribuidora do Global Media Group.

Segundo o Jornal de Notícias, que esta noite anunciou a "retoma progressiva da entrega das edições impressas aos assinantes", a Notícias Ilimitadas (NI), que detém os títulos, vai "avançar com ação judicial contra a distribuidora do Global Media Group, que faz parte do grupo empresarial de Marco Galinha".

A administração da NI considera que a suspensão lesou "diretamente os leitores", e proporá agora "aos atuais assinantes a celebração de novos contratos diretos", retirando a Notícias Direct (ND) da equação, solicitando ainda "o crédito que têm" sobre esta segunda empresa, podendo depois "fazer a cobrança desse dinheiro" junto da distribuidora.

"Também na segunda-feira, a NI avançará com uma ação judicial para cobrar dívidas da ND na ordem das centenas de milhares de euros, como adiantou o advogado Paulo Duarte. Em causa estão faturas emitidas pela NI relativas ao fornecimento de jornais e revistas e serviços associados à cadeia de distribuição dos títulos impressos, que estão vencidas e por liquidar. Estima-se ainda que a ND retenha cerca de 400 mil euros de assinaturas pagas antecipadamente pelo serviço agora interrompido", refere a versão 'online' do JN.

O gerente da ND disse hoje à Lusa que a suspensão da entrega das edições impressas aos assinantes do JN e O Jogo decorre de alterações contratuais feitas unilateralmente pela dona dos títulos, a NI.

O JN, O Jogo e a Volta ao Mundo eram vendidos à ND com desconto de 70%, mas a NI baixou o desconto para 50% "unilateralmente, o que tornou a operação inviável", apontou Luís Figueiredo Trindade.

"Cancelámos a compra", mas as negociações "podem ser retomadas", prosseguiu o responsável, reforçando que esta suspensão se deve à alteração de condições contratuais por iniciativa da NI "que inviabilizaram o negócio por completo".

Da parte da ND, "sempre houve" tentativas de negociação, mas os parceiros "foram irredutíveis", pelo que "não foi uma surpresa" esta suspensão, sublinhou Luís Figueiredo Trindade, que também é CEO da Global Media Group (GMG), dono do Diário de Notícias.

De acordo com o mesmo responsável, a NI nunca pagou "a tempo e a horas".

Entretanto, na quinta-feira, a NI informou, no 'site' do JN, que a ND comunicou a decisão de suspensão "ao mercado e aos colaboradores responsáveis pelas rotas de distribuição, lesando assim os milhares de subscritores deste serviço", asseverando que "vai acionar judicialmente todos os mecanismos disponíveis" contra a empresa da GMG.

Também a entrega diária do jornal desportivo O Jogo foi suspensa, tal como a Volta ao Mundo e JN História, anunciando então a NI a análise de soluções alternativas.

De acordo com fonte do JN, a ND já recebeu cerca de 350 mil euros de assinantes (com contrato a um ano que já pagaram este período todo).

A GMG detém 100% da ND, unidade de negócio especializada na comercialização, gestão e distribuição de assinaturas, segundo informação no 'site' do grupo.

De acordo com os dados consultados hoje no Portal da Transparência da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), a Global Notícias Media Group SA tem como acionistas a Páginas Civilizadas (41,5%), KNJ Global (29,3%), José Pedro Soeiro (20,4%) e Grandes Notícias Lda (8,74%).

Por sua vez, a Páginas Civilizadas é detida pelo grupo Bel (10,2%), Norma Erudita (28,5%) e Palavras de Prestígio (61,2%).