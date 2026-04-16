Sem surpresas petrolíferas são quem mais beneficia com a actual crise

Bom dia. Hoje não faltam motivos para pegar num jornal e ler os noticiários do país e do mundo, da política às artes, do desporto (futebol) à economia, da saúde à educação. Estas são as principais notícias desta quinta-feira, 16 de Abril de 2026.

Na revista Visão:

- "Os dias de terror. O filme 'Projeto Global', sobre as FP-25, faz reavivar as memórias dos atentados, assassínios e bombas dos 'anos de chumbo' em Portugal. E também reacender o debate sobre o terrorismo no período pós-revolucionário, tanto da extrema-esquerda como da extrema-direita"

- "As raízes da violência. Os crimes de sangue. O choque entre a história e a ficção"

- "Cabo Verde. A ilha inundada por plástico"

- "Guerra. O fim da ilusão nas monarquias do Golfo Pérsico"

- "Bulgária. A eleição complicada que se segue"

- "Se7e. A nova estrela de Henrique Sá Pessoa"

No Correio da Manhã:

- "Militante do PS detido por ataque à bomba. Remessou cocktail molotov contra Marcha pela Vida"

- "PSP apreendeu-lhe cartão partidário. Nelson Vassalo radicalizou-se nos Estados Unidos"

- "José Luís Carneiro quer expulsá-lo das fileiras do partido"

- "Arsenal 0 Sporting 0. Sonho das 'meias' ficou em branco"

- "Nothingham-FC Porto. Dragão Farioli quer ganhar tudo"

- "Real Betis-Sp. Braga. Guerreiros procuram milagre em Sevilha"

- "Tortura na esquadra do Rato. MP compara polícias a gang nas redes"

- "Por defender a paz. Trump persegue Leão XIV em África"

- "Cinco banqueiros. Líderes dos maiores bancos ganharam 7,4 milhões"

- "Segurança. Brigada de Trânsito volta a vigiar estradas"

- "Cristina Ferreira choca e é alvo de queixas"

No Diário de Notícias:

- "Portugueses batem recorde de viagens para o estrangeiro este verão"

- "Costa da Caparica. Praias vão ser fechadas, à vez, para repor areia"

- "Parlamento. Impostos e lei laboral dominaram um debate quinzenal que passou por Sócrates e Meloni"

- "OE2026. FMI prevê défices consecutivos de Portugal a agravarem até 2031"

- "Investigação. PJ investiga se há cúmplices no ataque à Marcha pela Vida"

- "Sinistralidade. GNR tem hoje metade dos efetivos no trânsito face à extinção da brigada"

- "Félix Ulloa. 'Harmonia nas comunidades, interrompida pelos gangues, regressou', diz ao DN o vice-Presidente de El Salvador"

- "Liga Europa. FC Porto e SC Braga atacam decisões europeias com ambição de chegar às meias-finais"

No Público:

- "Trânsito na GNR perdeu 43% dos militares desde que brigada foi extinta"

- "Futebol. Sporting ainda assustou Arsenal mas disse adeus à Liga dos Campeões"

- "Reinaldo Teixeira: 'Sem valor justo, Liga TV pode assumir papel de operador'"

- "Projecto 'Viajar no Tempo'. Municípios entre Vouga e Dão querem dar uso turístico a ferrovia que foi desmantelada"

- "Pessoas com deficiência. Portugal viola convenções ao não criminalizar a esterilização forçada"

- "Transparência. Deixou de ser possível saber quem financia os partidos"

- "Pacote laboral. Parceiros discutem hoje tema em clima de alta tensão"

- "Contas públicas. Revisão em baixa do crescimento para 2026 não exclui excedente"

No Jornal de Notícias:

- "Redes de imigração ilegal usam Portugal para entrar na Europa"

- "Mão de ferro na estrada. Governo recupera Brigada de Trânsito, instala novos radares, termina com publicitação das operações stop e ataca fuga às multas"

- "Leão caiu de pé. Liga dos Campeões. Arsenal 0-0 Sporting"

- "Liga Europa. FC Porto e Braga buscam glória europeia em jogos de mata-mata. Dragões defrontam Nottingham Forest e arsenalistas o Bétis"

- "Revolução na burocracia do Estado elimina três milhões de documentos"

- "Póvoa. Câmara quer assumir recolha do lixo e poupar meio milhão"

- "Médio Oriente. Europa pondera desbloquear estreito sem ajuda dos EUA"

- "Pessoas. Comentários de Cristina Ferreira sobre violação geram indignação e queixas"

No Negócios:

- "Portugal ataca projetos europeus de mil milhões na área da defesa"

- "Excedente orçamental é 'sensível' e já está ameaçado por novas medidas"

- "Guerra no Médio Oriente. Trump prolonga cessar-fogo e pisca o olho a Pequim"

- "Bruxelas propõe um dia obrigatório de teletrabalho"

- "Credores não perdoam e BIF [Reino Unido, Itália e França] são os novos PIGS da dívida soberana"

- "Proprietários têm de georreferenciar terras para aceder a apoios"

- "Lei laboral. UGT admite alargar banco de horas, mas com mais custos"

No O Jornal Económico:

- "Guerra dá lucros extra às grandes petrolíferas"

- "Patrões esperam que Mário Mourão convença a UGT"

- "Greenvolt vai montar o maior parque solar da Irlanda"

- "Governo assume défice, FMI confirma, Conselho de Finanças Públicas ainda não"

- "Receitas. Montenegro nega intenção de subir impostos este ano"

- "Imobiliária IAD ganha terreno e cresce 37% em Portugal"

- "Bancos centrais que falam português criam rede formal"

- "Metalomecânica alerta para risco de vida com decisão da UE"

No O Jogo:

- "N. Forest-FC Porto. Caça-fantasmas. Só a primeira vitória de sempre em Inglaterra ou um raro triunfo nos penáltis garantem lugar nas meias-finais"

- "Farioli: 'Temos a intenção clara de ir atrás de tudo'"

- "Vítor Pereira: 'Jogam de forma intensa, acelerada e pressionante'"

- "Villas-Boas: 'Ser presidente é sem dúvida mais 'stressante'"

- "Liga Europa. Bétis-Braga. Zalazar só por milagre. Uruguaio foi convocado para decisão final em Sevilha"

- "Opinião. Reinaldo Teixeira faz o balanço do primeiro ano na Liga"

- "Liga dos Campeões. Arsenal 0-0 Sporting. Valeu, mas não chegou. Exibição de grande nível em Londres não evitou eliminação nos quartos de final"

- "Rui Borges: 'Não consigo dizer que dói, é um orgulho enorme'"

- "Meias-finais. PSG-Bayern. Atl. Madrid-Arsenal"

- "Jogo tremendo (4-3) em Munique"

- "Benfica. Aursnes baralha o dérbi. Internacional norueguês pode 'empurrar' Ríos ou Rafa para fora do onze"

- "Mourinho 'a limar' Gonçalo Moreira: finalização, objetividade e tranquilidade"

No A Bola:

- "Arsenal 0-0 Sporting. Digno adeus. Leões provaram que era possível e o golo em Alvalade saiu caro"

- "Rui Borges: 'Nenhuma frustração, muito orgulho'"

- "A análise de Pedro Henriques a dois lances polémicos na área do Arsenal"

- "Liga dos Campeões. Bayern 4-3 Real Madrid"

- "Meias-finais. PSG-Bayern. Atl. Madrid-Arsenal"

- "Liga Europa. Comprar meias fora de casa. N. Forest-FC Porto. Betis-SC Braga"

- "Francesco Farioli: 'Queremos escrever história'"

- "Villas-Boas gostava de repetir 'triplete' conquistado como treinador"

- "Carlos Vicens: 'Desejamos muito as meias-finais'"

- "Rodrigo Zalazar é a grande dúvida para o jogo de Sevilha"

- "Benfica. Mourinho tenta aproveitar últimas oportunidades. Vencer um rival direto é o desafio imediato que permitirá manter vivo objetivo da Champions"

- "Liga. TV, Taça da Liga e venda de álcool entre os desafios. Reinaldo Teixeira, presidente da Liga, assinala um ano de mandato com artigo de opinião"

E no Record:

- "Arsenal 0-0 Sporting. Por um fio. Leão teve as meias-finais da Champions ao alcance"

- "Rui Borges. 'É um orgulho infinito. Fomos superiores'"

- "Benfica. Sudakov no mercado. SAD deseja negociar o médio"

- "N. Forest-FC Porto. 'Não podíamos estar melhor', Farioli confiante"

- "Betis-Sp. Braga. Zalazar convocado"

- "Arbitragem. Dérbi para João Pinheiro"

- "Liga quer alargar transferências. Reinaldo Teixeira escreve sobre AG de amanhã"