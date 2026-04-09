Trump ataca NATO que "não compreende nada a menos que seja pressionada"

O Presidente norte-americano voltou hoje a criticar a NATO, considerando os aliados dececionantes e argumentando que não entendem nada a não ser que sejam pressionados.

"Nenhuma destas pessoas, incluindo a nossa própria e muito dececionante NATO, compreende nada, a menos que lhes seja exercida pressão!", escreveu Donald Trump na sua rede social Truth.

O líder republicano criticou em diversas ocasiões os países membros da aliança atlântica e ameaçou abandonar a mesma.

Trump, que se reuniu na quarta-feira com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, lamentou na sua rede social que a Aliança Atlântica "não esteve presente" quando precisou dela e previu que "não estará" quando voltar a precisar da sua ajuda.

O Presidente republicano tem oscilado entre pedir apoio aos aliados da NATO para apoiar a reabertura do estreito de Ormuz e descartar essa ajuda, argumentando que "já não precisavam".

Os aliados europeus da NATO recusaram envolver-se na reabertura do estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irão em retaliação à guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel.

Rutte afirmou que Trump estava "claramente desapontado" com a aliança atlântica, mas que estava recetivo durante o encontro.

A reunião com Rutte ocorreu depois de Washington e Teerão terem acordado um cessar-fogo de duas semanas que implicaria a reabertura do estreito de Ormuz, por onde passa uma parte importante do petróleo e do gás natural do mundo.

Depois de na semana passada Trump ter admitido o abandono da NATO pelos Estados Unidos devido à falta de apoio aliado no conflito no Irão, a reunião na Casa Branca terá durado cerca de duas horas.

Justificando as recentes críticas de Trump aos aliados, Rutte afirmou em entrevista à CNN que "é verdade que nem todas as nações europeias cumpriram os seus compromissos".

"Compreendo perfeitamente a sua desilusão", disse secretário-geral da NATO em referência a Trump.

Questionado se Trump mencionou durante a reunião as suas intenções de retirar os Estados Unidos da NATO, Rutte evitou responder diretamente, limitando-se a dizer que a aliança está num processo de "transformação" e que os países europeus estão dispostos a "acautelarem" mais as questões de defesa.

Em Washington, Rutte reuniu-se ainda com o secretário de Estado, Marco Rubio, também sem declarações finais, e o Departamento de Estado norte-americano afirmou num comunicado que ambos discutiram o conflito com o Irão, juntamente com os esforços norte-americanos para negociar o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Segundo o comunicado, Rutte e Rubio discutiram ainda a possibilidade de "reforçar com os aliados da NATO a coordenação e a transferência de responsabilidades".