Primeiros resultados na Hungria colocam partido da oposição na liderança

O partido Tisza, liderado pelo conservador Péter Magyar, segue à frente nos resultados das eleições parlamentares realizadas hoje na Hungria, podendo obter até 128 dos 199 lugares do parlamento húngaro, de acordo com os resultados oficiais.

Os dados divulgados pelo Gabinete Nacional Eleitoral colocam o partido Fidesz, do primeiro-ministro Viktor Orbán, como a segunda maior força política, com até 59 lugares, enquanto o Movimento Nossa Pátria pode obter oito lugares.

Com 29% dos votos apurados, o partido Tisza, de Magyar, tinha 50% dos votos, contra 41% do partido no poder, Fidesz, de Orbán. Esta proporção irá mudar à medida que mais votos forem contabilizados.

Os dois principais partidos afirmaram ter recebido inúmeras queixas de fraude eleitoral, pelo que a investigação poderá atrasar o processo e, consequentemente, a divulgação dos resultados finais.

Além disso, os húngaros com direito de voto que residem no estrangeiro devem ser contabilizados, pelo que, se o resultado for renhido, poderá demorar até uma semana para determinar qual o partido que ganhou as eleições.

De qualquer forma, a participação recorde dos eleitores é notável, atingindo os 77,8% às 18:30 locais (17:30 em Lisboa), meia hora antes do fecho das urnas.