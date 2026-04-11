Madeira reforça representação na Escola Nacional de Bombeiros

A Região Autónoma da Madeira passa a estar representada em todas as comissões técnicas de formação da Escola Nacional de Bombeiros, no âmbito de um novo protocolo celebrado com o Serviço Regional de Protecção Civil.

Segundo um comunicado divulgado esta tarde, esta medida visa reforçar a cooperação institucional entre as duas entidades e garantir uma participação mais activa da Região na definição das orientações pedagógicas e estratégicas da formação de bombeiros a nível nacional. As comissões técnicas de formação reúnem especialistas e representantes de várias entidades com experiência no sector, tendo um papel central na harmonização dos conteúdos formativos, na definição de referenciais técnicos e na valorização contínua dos profissionais da protecção e socorro.

A nota do organismo tutelado pelo Governo Regional explica que, com esta integração alargada, a Madeira passa a ter presença em todas as áreas formativas, o que permitirá ajustar a formação às especificidades regionais, ao mesmo tempo que assegura a convergência com os padrões nacionais e reforça a articulação entre diferentes agentes. De acordo com o Serviço Regional de Protecção Civil, as primeiras reuniões das comissões já decorreram, tendo servido para definir linhas de trabalho conjuntas e aprofundar a cooperação entre as entidades envolvidas na qualificação dos agentes de protecção civil.

A representação da Região nestas estruturas será assegurada pelos coordenadores das diferentes áreas formativas do Centro de Formação e Treino do SRPC, abrangendo domínios como incêndios urbanos e rurais, emergência pré-hospitalar, salvamento, matérias perigosas, telecomunicações, operações aéreas e área comportamental, entre outros.

Entre os representantes designados estão elementos de vários corpos de bombeiros da região e de entidades como o Serviço de Emergência Médica Regional e o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

O organismo sublinha que esta presença reforçada constitui um passo relevante para melhorar a qualidade da formação e, consequentemente, a capacidade de resposta do sistema de protecção civil na Região.