Governo reforça apoios aos combustíveis

O Governo Regional da Madeira vai apoiar as empresas para mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis, provocada pela guerra no Médio Oriente, anunciou hoje o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

As medidas, operacionalizadas através do IDE no âmbito do Madeira 2030, incluem o alargamento dos apoios a novos sectores, como o transporte de mercadorias e os transitários, bem como a inclusão de despesas com gás e combustíveis como elegíveis.

O Executivo aumenta ainda os limites máximos de incentivo de 15 mil para 20 mil euros nas microempresas e de 20 mil para 25 mil euros nas pequenas e médias empresas. No apoio ao transporte terrestre de mercadorias, o tecto sobe de 600 mil para 750 mil euros. Segundo o Governo, o pacote representa um esforço de 9 milhões de euros e deverá abranger cerca de 1500 empresas.

José Manuel Rodrigues defendeu que as medidas permitirão compensar os sobrecustos dos combustíveis, preservar postos de trabalho e evitar aumentos de preços, sobretudo nos bens essenciais.

O governante recordou ainda o acesso das empresas madeirenses à linha de crédito de 600 milhões de euros do Banco Português de Fomento e os apoios já definidos para transportes de passageiros, táxis, bombeiros, IPSS e famílias carenciadas no âmbito do gás solidário.