FC Barcelona soma sétimo triunfo seguido e 'passeia' na liderança

O FC Barcelona superiorizou-se hoje ao rival Espanyol (4-1) no dérbi da cidade e somou o sétimo triunfo seguido na Liga espanhola de futebol, que lidera com nove pontos de vantagem sobre o perseguidor Real Madrid.

Depois do desaire averbado em Camp Nou frente ao Atlético de Madrid (2-0), referente à primeira mão dos quartos da Liga dos Campeões, os catalães deram hoje uma boa resposta para a principal prova interna.

Novamente perante o seu público, o 'barça' ganhou cedo uma vantagem dois golos, por culpa do 'bis' de Ferran Torres, servido sempre por Lamine Yamal, aos 09 e 25 minutos.

No segundo tempo, e numa altura em que o português João Cancelo ainda não tinha sido lançado por Hans-Dieter Flick, o rival Espanyol encurtou distâncias, pelos pés de Pol Lozano (56), mas Yamal (87) e Rashford (89) trataram de colocar o resultado com uma diferença significativa.

Numa jornada 31 em que o perseguidor Real Madrid voltou a tropeçar, os 'culés' passeiam agora na liderança com 79 pontos, contra os 70 dos merengues, que ocupam o segundo posto, enquanto o Espanyol é 10.º, com 38.

Um golo solitário de Cepeda, no decorrer da segunda parte, revelou-se suficiente para o Elche (16.º), com André Silva a titular, imperar na receção ao 14.º posicionado Valência (1-0), somando, assim, três importantes pontos na fuga à despromoção.

No emblema 'che', o luso Thierry Correia alinhou de início, ao passo que o compatriota André Almeida viu o desaire entre os suplentes.

Igualmente a precisar de pontos para se manter entre a elite do futebol espanhol está o Alavés (15.º) e hoje foi empatar a três golos ao campo da vizinha Real Sociedad (sétima), que, por outro lado, viu travada a hipótese de entrar nos lugares de acesso às provas europeias nesta ronda.

Com o português Gonçalo Guedes a ser opção para o segundo tempo, os bascos estiveram em desvantagem no jogo em dois momentos, face ao autogolo de Caleta-Car e ao remate certeiro de Diabate, mas conseguiram sempre responder. Primeiro, por Sucic e, depois, por Sivera, este último na própria baliza.

Oskarsson foi o autor da reviravolta para a Real Sociedad, mas a expulsão de Gomez nos descontos acabou por penalizar os anfitriões, com o Alavés a fazer o 3-3 através de Boye.