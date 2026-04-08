João Annes apresenta livro 'Nação Valente' a 15 de Abril na Madeira

"Portugal enfrenta hoje uma escolha decisiva: adaptar-se aos imperialismos da nova ordem multipolar ou aceitar a irrelevância geopolítica e o empobrecimento. Este livro parte dessa encruzilhada para propor uma visão clara, realista e pragmática sobre os desafios para a soberania de Portugal no século XXI. Através de uma análise rigorosa dos grandes jogadores globais e dos tabuleiros onde se decide o futuro da humanidade, João Annes constrói neste livro, uma proposta integrada para o Estado português. É um roteiro de ação para todos os portugueses que recusam assistir passivamente aos impactos políticos, económicos e sociais das crises do nosso tempo". É desta forma que é introduzida a obra que será lançada na Madeira, a 15 de Abril.

O palco da apresentação oficial do livro 'Nação Valente - Decisões Soberanas para Portugal', do autor João Annes, sob a chancela da editora Pactor que contará com a presença do autor e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, realiza-se a 15 de Abril, quarta-feira, na sala Bellevue I do Savoy Palace, Funchal. O evento é promovido pela Delegação da Madeira da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional.

João Annes desenvolve a sua actividade no sector privado nos domínios da Segurança e Defesa, com especial incidência na cibersegurança de infraestruturas críticas. Desempenhou funções públicas na área da Defesa Nacional nos XX e XXI Governos e no Centro Nacional de Cibersegurança. E é na vida cívica activa, nomeadamente através do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES, que se destaca como orador em conferências e pela intervenção regular nos diferentes meios de comunicação social nacionais e internacionais sobre temas de geopolítica e segurança interna.

É licenciado em Relações Internacionais, com especialização em Segurança e Informações, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa.

Esta apresentação, a que se lhe segue um debate, representa uma oportunidade para aproximar a sociedade civil das questões de Segurança e Defesa Nacional, promovendo uma compreensão mais profunda sobre a Estratégia e o papel das instituições políticas e militares na proteção dos interesses do país. Dirigido a decisores, académicos, estudantes e Auditores dos Cursos de Defesa Nacional, e igualmente aberto ao público em geral, o evento pretende estimular uma discussão informada sobre os desafios presentes e futuros, contribuindo para um diálogo plural e participativo sobre a temática na Região Autónoma da Madeira.

O acesso livre mas sujeito a inscrição através do formulário https://link.pactor.pt/NV_Funchal.

A Associação dos Auditores dos Cursos de Defesa Nacional é uma associação de direito privado, independente do poder político, constituída por cidadãos qualificados detentores do Curso de Defesa Nacional, dispostos a contribuir para a prossecução dos interesses estratégicos de Portugal e tem por missão promover a divulgação de informação relevante sobre os interesses do País e o dever cívico de participar na discussão e definição das grandes orientações da Estratégia Nacional.