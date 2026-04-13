Em 2026, conte o tempo em marés
5 cruzeiros a não perder!
Em 2026, propomos-lhe uma troca: entregue-nos o seu tempo e nós damos-lhe o oceano.
Esqueça as filas de aeroporto e a azáfama de fazer e desfazer malas. Viajar num cruzeiro é a forma mais inteligente de ser nómada com o conforto de um hotel de cinco estrelas.
É acordar com o sol a bater na varanda da cabine e perceber que, enquanto dormia, o mundo mudou de cenário.
Se procura os melhores cruzeiros 2026, selecionamos cinco rotas que não são apenas viagens… são capítulos de uma vida bem vivida.
Cruzeiro | Queen Elizabeth – Alasca, a Última Fronteira
Embarque/desembarque: Seattle
Partida: 8 de Agosto – 14 dias/12 noites
Itinerário: voo desde Lisboa, Seattle, Ketchikan, Juneau, Skagway, Sitka, Glacier Bay (scenic cruise), Wrangell, Victoria BC (Canadá), Seattle, voo de regresso a Lisboa
Preço por pessoa em camarote duplo: 4 749€
Cruzeiro | Costa Diadema – Cruzeiro nos Fiordes da Noruega
Embarque: Copenhaga
Desembarque: Hamburgo
Partida: de Maio a Setembro – 8 dias/7 noites
Itinerário: voo desde Lisboa até Copenhaga, Hellesylt, Geiranger, Alesund ou Bergen ou Olden, Stavanger, Kiel, Hamburgo
Preço por pessoa em camarote duplo: 2 443€
Cruzeiro | MSC Splendida – Brasil e Uruguai
Embarque/desembarque: Buenos Aires
Partida: Dezembro 2026 a Março 2027 – 9 dias/8 noites
Itinerário: Buenos Aires, Rio de Janeiro, Ilhabela, Camboriu, Punta del Este, Buenos Aires
Preço por pessoa em camarote duplo: 1 439€
Cruzeiro | Costa Serena – Coreia do Sul, Japão e China
Embarque/desembarque: Incheon, Coreia do Sul
Partida: 1 de Junho – 11 dias
Itinerário: Incheon, Pusan, Sasebo, Yatsushiro, Kagoshima, Nagasaki, Xangai, Incheon
Preço por pessoa em camarote duplo: 1 249€
Cruzeiro | Costa Diadema – de Lisboa à Alemanha
Embarque: Lisboa
Desembarque: Kiel, Alemanha
Partida: 6 de Maio – 10 dias/9 noites
Itinerário: Lisboa, Porto, Vigo (Espanha), Le Havre (Paris), Southampton (Londres), Zeebrugge/Bruges (Bélgica), Kiel (Alemanha)
Preço por pessoa em camarote duplo: 1 034€
Tanto os preços como as disponibilidades destes circuitos estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.
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