Em 2026, conte o tempo em marés

Em 2026, propomos-lhe uma troca: entregue-nos o seu tempo e nós damos-lhe o oceano.

Esqueça as filas de aeroporto e a azáfama de fazer e desfazer malas. Viajar num cruzeiro é a forma mais inteligente de ser nómada com o conforto de um hotel de cinco estrelas.

É acordar com o sol a bater na varanda da cabine e perceber que, enquanto dormia, o mundo mudou de cenário.

Se procura os melhores cruzeiros 2026, selecionamos cinco rotas que não são apenas viagens… são capítulos de uma vida bem vivida.

Cruzeiro | Queen Elizabeth – Alasca, a Última Fronteira

Embarque/desembarque: Seattle

Partida: 8 de Agosto – 14 dias/12 noites

Itinerário: voo desde Lisboa, Seattle, Ketchikan, Juneau, Skagway, Sitka, Glacier Bay (scenic cruise), Wrangell, Victoria BC (Canadá), Seattle, voo de regresso a Lisboa

Preço por pessoa em camarote duplo: 4 749€

Cruzeiro | Costa Diadema – Cruzeiro nos Fiordes da Noruega

Embarque: Copenhaga

Desembarque: Hamburgo

Partida: de Maio a Setembro – 8 dias/7 noites

Itinerário: voo desde Lisboa até Copenhaga, Hellesylt, Geiranger, Alesund ou Bergen ou Olden, Stavanger, Kiel, Hamburgo

Preço por pessoa em camarote duplo: 2 443€

Cruzeiro | MSC Splendida – Brasil e Uruguai

Embarque/desembarque: Buenos Aires

Partida: Dezembro 2026 a Março 2027 – 9 dias/8 noites

Itinerário: Buenos Aires, Rio de Janeiro, Ilhabela, Camboriu, Punta del Este, Buenos Aires

Preço por pessoa em camarote duplo: 1 439€

Cruzeiro | Costa Serena – Coreia do Sul, Japão e China

Embarque/desembarque: Incheon, Coreia do Sul

Partida: 1 de Junho – 11 dias

Itinerário: Incheon, Pusan, Sasebo, Yatsushiro, Kagoshima, Nagasaki, Xangai, Incheon

Preço por pessoa em camarote duplo: 1 249€

Cruzeiro | Costa Diadema – de Lisboa à Alemanha

Embarque: Lisboa

Desembarque: Kiel, Alemanha

Partida: 6 de Maio – 10 dias/9 noites

Itinerário: Lisboa, Porto, Vigo (Espanha), Le Havre (Paris), Southampton (Londres), Zeebrugge/Bruges (Bélgica), Kiel (Alemanha)

Preço por pessoa em camarote duplo: 1 034€

Tanto os preços como as disponibilidades destes circuitos estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

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