'Pensar o Funchal' vai debater o Alojamento Local a 21 de Abril

A primeira sessão do ciclo 'Pensar o Funchal', promovido pela Assembleia Municipal, vai acontecer a 21 de Abril, a partir das 15 horas, na sala da Assembleia Municipal, dedicada ao tema 'Alojamento Local'. Este ciclo reforça o projecto 'Assembleia de Proximidade', que visa aproximar o órgão deliberativo da realidade das instituições e da população do concelho.

José Luís Nunes afirma que esta é a continuidade de um trabalho iniciado no mandato anterior, agora com novos instrumentos de participação e diálogo. Uma das principais novidades deste projecto é precisamente o ciclo 'Pensar o Funchal', que "se assume como um espaço estruturado de reflexão e debate sobre os grandes temas que marcam o presente e o futuro do concelho".

O presidente da Assembleia Municipal explica que este ciclo "nasce com a ambição de promover um debate aberto, participado e tecnicamente sustentado, reunindo diferentes perspectivas, desde decisores políticos a empresários, especialistas, instituições e cidadãos interessados". De acordo com José Luís Nunes, o grande objectivo é combater o distanciamento entre eleitos e cidadãos, promovendo uma actuação mais próxima, sensível e alinhada com as reais necessidades da população.

Sessões abertas à população

As sessões deste ciclo são abertas à população e o primeiro tema não foi escolhido ao acaso, uma vez que o Regulamento Municipal de Gestão dos Estabelecimentos de Alojamento Local está actualmente em consulta pública até 11 de Maio.

A iniciativa terá o objectivo de promover um debate alargado que contribua para a construção de soluções equilibradas e sustentáveis. "A meta passa por transformar este espaço num verdadeiro fórum de pensamento coletivo, capaz de influenciar e orientar o desenvolvimento futuro do Funchal", indica.

A sessão contará com Paulo Vieira, director regional de Estatística da Madeira; André Loja, gestor de AL; e Joana Gonçalves, advogada e administradora de condomínios.