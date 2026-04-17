26 escolas parcialmente afectadas pela greve na Madeira

Um total de 26 estabelecimentos de ensino foram, hoje, parcialmente afectados na sua actividade lectiva, na Madeira, devido à greve convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais.

A informação disponibilizada pela Secretaria Regional da Educação afirma que nenhum serviço da SRE foi afectado. As escolas parcialmente afectadas são 19 de um total de 46 do 1.º Ciclo/Pré-escolar/Creche e sete de um total de 28 dos ensinos básico, secundário e profissional.

No turno da manhã, a greve cifrou-se nos 7,1%. Segundo a tutela, dos 5.745 funcionários em exercício de funções, 406 aderiram à greve, o correspondente a 7,1% do total. Dos 2.732 docentes em exercício de funções no turno da manhã, 95 aderiram à greve, o correspondente a 3% do total; e dos 3.013 funcionários não docentes em exercício de funções no turno da manhã, 311 aderiram à greve, o correspondente a 10% do total.