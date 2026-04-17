Sindicato denuncia "procedimento ilegal" do SESARAM para 'estancar' greve

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas denunciou, hoje, um "procedimento ilegal" levado a cabo pelo SESARAM para estancar os efeitos da greve convocada para esta sexta-feira. De acordo com o sindicato, o serviço estava a "convocar os trabalhadores para o dia de hoje, o dia da greve, para proceder ao sorteio de quem estaria de serviços mínimos".

Estas informações foram recolhidas durante um piquete de greve, realizado ontem, tendo o sindicato apontando esta "atitude de má-fé e condicionamento do direito à greve", até porque esteve reunido com o SESARAM para a negociação dos serviços mínimos.

"O sindicato demonstrou responsabilidade e esteve de boa-fé nessa negociação e depois é confrontado com essas atitudes da Administração do SESARAM. Assim, de uma próxima greve, este sindicato não voltará a sentar-se para negociar serviços mínimos", avança.

Para o STFPS, as intenções do SESARAM nunca foram as de respeitar os trabalhadores no seu direito fundamental. "Já se percebeu o nível com que o SESARAM dá aos princípios da seriedade e do respeito pela negociação, o respeito pelos trabalhadores e o respeito pelo sindicato", termina.