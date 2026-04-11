Dia de rali em Santana

O Rali de Santana vai hoje para a estrada com um programa competitivo distribuído ao longo do dia no concelho.

A jornada arranca às 9h51 com a 2.ª PEC (Ilha/Coral 1), seguindo-se às 10h24 a 3.ª PEC (Faial 1). A competição prossegue às 11h35 com a 4.ª PEC (Ilha/Coral 2) e às 12h08 com a 5.ª PEC (Faial 2).

Durante a tarde, o percurso inclui novas passagens pelos troços, nomeadamente às 14h50 na 6.ª PEC (Arco São Jorge/São Jorge - Cabanas 1), às 15h39 na 7.ª PEC (São Roque do Faial 1), às 16h24 na 8.ª PEC (Arco São Jorge/São Jorge - Cabanas 2) e às 17h13 na 9.ª PEC (São Roque do Faial 2).

O dia competitivo encerra com a cerimónia de pódio prevista para as 18h25.

João Silva é o primeiro líder do Rali de Santana A dupla João Silva/Luís Rodrigues, em Toyota GR Yaris Rally2, lidera o Rali de Santana, ao vencer esta noite a classificativa de abertura, com 3,9 km de extensão, no Kartódromo do Faial.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 14h00 - Open Day do Clube de Ténis do Funchal e Apresentação da Renovação das Instalações, com a presença de Miguel Albuquerque, no complexo do clube



- 10h00 - Iniciativa do grupo parlamentar do PSD-Madeira, em frente à Câmara Municipal de Santa Cruz

- 10h30 - Conferência do PS-Madeira - 'Conversas de Abril: 50 Anos de Autonomia', com João Soares, histórico militante do PS, ex-deputado à Assembleia da República e ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e Duarte Caldeira, um dos fundadores e actual presidente honorário do PS-Madeira, na sede do PS-Madeira

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Doença de Parkinson;

- Este é o centésimo segundo dia do ano. Faltam 264 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1357 - Nasce D. João, futuro mestre de Avis, eleito rei de Portugal nas Cortes em Coimbra, em 1385.

1524 - Conferência de Badajoz, que resolve a chamada questão das Molucas, entre representantes de João III de Portugal e de Carlos V.

1607 -- Morre, com 44 anos, Bento de Góis, missionário e primeiro explorador português do caminho terrestre da Índia para a China.

1824 -- Morre, com 68 anos, o filólogo brasileiro António de Morais Silva. Autor do Diccionario da Lingua Portugueza composto pelo Padre D. Rafael Bluteau, reformado, e acrescentado por Antonio de Moraes Silva, em 1789.

1894 - O Uganda é declarado protetorado britânico.

1899 - A soberania das Filipinas e de Porto Rico é transferida de Espanha para os Estados Unidos.

1908 - O Real Teatro de São João, no Porto, é destruído por um incêndio.

1910 - Nasce António Sebastião Ribeiro de Spínola, desportista hípico premiado na década de 1950, antigo governador da Guiné, depois da atividade militar na guerra colonial de Angola (1961-63). Vice-chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, entre 1973 e 1974. Após o golpe militar de 25 de abril de 1974, assume a presidência da Junta de Salvação Nacional, por vontade do Movimento dos Capitães, e, por inerência, a Presidência da República, até 28 de setembro de 1974. Envolve-se na conjura militar de 11 de março de 1975. Em dezembro de 1981 é nomeado chanceler das Antigas Ordens Militares. Morre em 1996.

1919 - É criada a OIT - Organização Internacional do Trabalho.

1921 - O primeiro relato desportivo na rádio acontece num combate de boxe, nos Estados Unidos.

1933 - Entra em vigor a Constituição das Garantias Fundamentais da Nação Portuguesa, Estado Novo, com a publicação da ata da Assembleia Geral de apuramento dos resultados do plebiscito, que subordina os direitos dos cidadãos aos interesses da ditadura.

- Adolf Hitler publica a chamada "Lei do Sangue", que considera não alemães todos os não arianos.

1945 -- Holocausto. As forças aliadas libertam o campo de concentração nazi em Buchenwald, próximo de Weimar, Alemanha.

1946 -- O jornal belga Dernière Heure apresenta, pela primeira vez, Johan, um cavaleiro da idade média, protagonista de uma tira com quatro vinhetas. O autor é Peyo. O cavaleiro torna-se, em 1952, um dos heróis regulares da revista Spirou e, a partir do terceiro episódio, aparece acompanhado pelo irrequieto e desastrado Pirlouit (João e Pirolito).

1961 -- Holocausto. Começa, em Jerusalém, o julgamento de Adolf Eichmann, oficial das SS, Schutzstaffel (alemão: "Protective Echelon"), o corpo de elite de uniforme preto e autodenominados "soldados políticos" do Partido Nazista, antigo coordenador da deportação dos judeus.

1975 -- Representantes do Partido Socialista, Partido Comunista Português, Partido Popular Democrático, Centro Democrático Social, Movimento Democrático Popular/Comissão Democrática Eleitoral e Frente Socialista Popular assinam a Plataforma de Acordo Constitucional. Conhecido como Pacto MFA-Partidos, que não chegou a ser consagrada constitucionalmente. É celebrada outra plataforma de Acordo Constitucional entre o MFA e os partidos políticos em 26 de fevereiro de 1976.

1977 -- Morre, com 77 anos, o poeta francês Jacques Prévert. Autor de Paroles (1945)

1979 - Forças tanzanianas ocupam Campala, capital do Uganda, e depõem o ditador Idi Amin. É formado novo governo por Yusufu Lule.

1983 - A organização extremista Abu Nidal reivindica o assassínio, na véspera, do dirigente da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, Issam Sartawi, em Montechoro, Algarve.

1985 -- Morre, com 76 anos, o dirigente albanês Enver Hoxha, secretário-geral do Partido Comunista desde 1944.

1987 -- Morre, com 83 anos, o escritor norte-americano Erskine Caldwell, autor de "Estrada de Tabaco".

1995 -- Morre, com 68 anos, a pintora Menez, Maria Inês Ribeiro da Fonseca, uma das mais importantes expressões da arte portuguesa no século XX. Autora do trabalho em azulejo encomendado pelo Metro para a futura estação da Rotunda II, no Marques de Pombal, Lisboa.

1996 -- É aprovada, em Conselho de Ministros, uma proposta de lei que visa a criação do Rendimento Mínimo Garantido.

1997 - Toma posse o Governo de Unidade e Reconciliação Nacional de Angola, constituído por membros do MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola e da UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola.

2000 - Os Quinze lançam, em Lisboa, na Conferência Ministerial sobre a Sociedade da Informação e do Conhecimento, as bases da Europa Digital, e-Europa, como instrumento para a criação de mais e melhor emprego no espaço comunitário.

2002 -- Uma explosão provocada pelo embate de um camião carregado de botijas de gás contra a sinagoga "La Ghriba", na ilha tunisina de Djerba, provoca 16 mortos e 32 feridos.

- Morre, com 74 anos, o ator e encenador Armando Cortez, estreou-se em 1949 em "Um chapéu de Palha de Itália", de Labiche, tendo integrado um ano depois a companhia Teatro do Povo, que percorreu o país proporcionando espetáculos praticamente gratuitos. Fundou grupos teatrais como "Os Seis Novos" em 1951, o "Teatro Moderno de Lisboa" em 1962, e a Cooperativa de Teatro REPERTÓRIO, em 1976.

2003 - Guerra do Iraque. Tropas norte-americanas entram na cidade de Mossul. O Museu Nacional de Bagdad é saqueado.

2004 -- Morre, com 89 anos, o editor Francisco Lyon de Castro, fundador das Publicações Europa-América em 1945, editou autores "proibidos" como Soeiro Pereira Gomes, Alves Redol, Garcia Marquez e Jorge Amado, resistente antifascista e opositor da ditadura do Estado Novo.

2005 - O arquiteto holandês Rem Koolhaas vence o Prémio de Arquitetura da União Europeia Mies van der Rohe, pelo seu projeto para a embaixada da Holanda em Berlim.

- Morre, com 85 anos, Maurice Ralph Hilleman, microbiologista e virologista norte-americano, responsável pelo desenvolvimento das vacinas do sarampo, varicela, meningite, rubéola, papeira, hepatite A e B.

2007 - Dois atentados suicidas em Argel fazem pelo menos 33 mortos e mais de 200 feridos. A Al-Qaida do Magrebe reivindica o duplo atentado.

- Morre, com 68 anos, Sérgio Bardotti, compositor italiano, autor de "Canzone per te", que Amália Rodrigues gravou e "Occhio di ragazza" interpretada por Gianni Morandi.

- Morre, com 84 anos, Kurt Vonnegut, escritor norte-americano que retratou o absurdo da guerra em "Matadouro 5".

- Morre, com 36 anos, Loic Leferme, mergulhador francês recordista mundial de mergulho em apneia.

2009 -- Morre, com 82 anos, Corín Tellado, pseudónimo de Maria del Socorro Tellado Lopez, a escritora mais lida em espanhol depois de Miguel de Cervantes. Publicou mais de quatro mil novelas românticas ao longo da carreira de quase 56 anos, das quais vendeu 400 milhões de exemplares, e está inscrita no livro Guinesss de recordes desde 1994.

2010 - Após muitos avanços e recuos, a Zona Euro decide emprestar 30 mil milhões de euros à Grécia, caso o país venha a pedir ajuda internacional.

- Morre, com 69 anos, Henrique Nascimento Rodrigues, advogado e politico, ex-provedor de Justiça e antigo ministro do Trabalho no Governo de Pinto Balsemão.

2011 - Entra em vigor em França a lei de interdição do uso em público do véu integral islâmico, ou "niqab". O uso do véu islâmico pode a ser punido com multas até 150 euros, ser retida até quatro horas e ser-lhe imposto um 'estágio de cidadania', não abrange o espaço privado, domicilio, quarto de hotel, a empresa, os veículos e as redondezas dos locais de culto.

2012 -- Um sismo de magnitude 8,7 na escala de Richter ocorre a 33 quilómetros de profundidade e a cerca de 430 quilómetros a sudoeste de Banda Aceh, a capital da província de Aceh, Indonésia.

- O filho do líder norte-coreano Kim Jong-il (1941-2011), Kim Jong-un, é eleito primeiro secretário do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte (comunista), assumindo formalmente um dos cargos do pai.

- Morre, com 96 anos, Ahmed Ben Bella, primeiro Presidente da Argélia independente entre 1962 e 1965. Foi um dos nove líderes nacionalistas argelinos que em abril de 1954 reuniram na Suíça para fundar o Comité Revolucionário de Unidade e Ação, que em outubro passaria a ser designado Frente de Libertação Nacional.

2014 -- Morre, com 85 anos, Fernando Moreira de Sá. Venceu a Volta a Portugal de 1952 com a camisola do FC Porto.

2015 - Os Presidentes dos Estados Unidos e de Cuba, Barack Obama e Raúl Castro, respetivamente, têm conversações históricas, à margem da VII Cimeira das Américas, no Panamá, no primeiro encontro desde a década de 1950 entre líderes de antigos adversários da Guerra Fria.

- Morre, com 83 anos, François Maspero, editor, escritor e jornalista francês. Criou as edições Maspero. Autor de guias de viagem, "Le sourire du chat", "Balkans-Transit" e "Un voyage au long cours", são alguns dos títulos.

2016 - Os primeiros-ministros da Grécia e de Portugal, Alexis Tsipras e António Costa, respetivamente, assinam, em Atenas, Grécia, uma declaração conjunta em que prometem cooperar, sobretudo na resposta à crise migratória, e criticam as consequências das políticas de austeridade na União Europeia.

- O antigo banqueiro espanhol Mario Conde é detido em Madrid acusado de um delito de branqueamento de capitais relacionado com dinheiros que teria retirado do seu antigo banco, o Banesto, nas décadas de 1980 e 1990. O diretor-geral da unidade espanhola do Caixa Banco de Investimento, da Caixa Geral de Depósitos, é igualmente detido.

2017 -- Morre, com 71 anos, Mark Wainberg, cientista canadiano, um dos pioneiros da investigação na luta contra a SIDA e presidente da Sociedade Internacional contra a Sida, entre 1998 e 2000.

2019 - O fundador da organização Wikileaks, Julian Assange, australiano, 47 anos, é detido pela polícia britânica no interior da embaixada do Equador em Londres, Inglaterra, onde se encontrava há sete anos.

- Morre, com 62 anos, a cantora e compositora Dina, Ondina Veloso. "Guardado em Mim", "Pássaro Doido", "Há Sempre Música Entre Nós", "Em segredo", "Gosto do teu gosto", "Pérola, rosa, verde, limão, marfim" e "Amor de Água Fresca" são alguns dos êxitos da cantora.

2020 -- Covid-19: entra em vigor a lei n.º 9/2020, de 10 de abril que cria o regime excecional de flexibilização das penas e do perdão devido à pandemia de covid-19. São libertados ao todo neste dia 289 reclusos. O diploma deixa de estar em vigor depois de ter terminado a situação excecional de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS -CoV -2 e da doença covid-19, definida pela Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março.

2024 - O Parlamento Europeu aprova a decisão histórica de pedir a inclusão de todos os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, incluindo o direito ao aborto, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, com a alteração do Artigo 3.º da Carta dos Direitos Fundamentais do bloco comunitário para incluir que "todas as pessoas têm o direito à autonomia sobre o corpo, o acesso gratuito, informado, pleno e universal à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos, e a todos os serviços de saúde conexos, sem discriminação, incluindo no acesso ao aborto seguro e legal".

- A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), comunica, em Fátima, Santarém, no final da Assembleia Plenária da CEP que aprovou a criação de um fundo, "com contributo solidário de todas as dioceses", para compensar financeiramente as vítimas de abusos sexual no seio da Igreja Católica em Portugal.

2025 - Governo chinês anuncia um aumento para 125%, nas taxas impostas sobre produtos oriundos dos Estados Unidos, mantendo a política de retaliar os aumentos das tarifas sobre bens chineses decretados pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

- Tribunal da Relação de Lisboa confirma a condenação a 10 anos de prisão do antigo ministro Manuel Pinho, de 70 anos, por ter sido corrompido pelo ex-banqueiro Ricardo Salgado, punido com seis anos e três meses de cadeia, no caso EDP.

- Reinaldo Teixeira, 61 anos, é eleito presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, sucedendo a Pedro Proença para o fim do quadriénio 2023-2027, ao derrotar José Gomes Mendes.

PENSAMENTO DO DIA: