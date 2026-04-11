João Silva vence Rali de Santana

A dupla João Silva/Luís Rodrigues, a bordo do Toyota GR Yaris Rally2, conquistou, esta tarde, o Rali de Santana, segunda prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2026.

Ao fim de nove classificativas, e com a marca de 57:33.6 minutos, o também vencedor do Rali do Marítimo – Município de Machico foi mais rápido do que o seu principal perseguidor, Miguel Nunes, que conduziu o Skoda Fabia RS Rally2, e terminou com uma diferença de mais 32.6 segundos.

Miguel Nunes sofreu um furo na classificativa Ilha 1 do Rali de Santana O Rali de Santana prossegue hoje com a realização de mais oito classificativas. Ora, Miguel Nunes acaba de sofrer um furo na classificativa Ilha 1, na parte final.

No último lugar do pódio ficou Rui Jorge Fernandes, a bordo do Skodia Fabia Rally2 Evo, com mais 58:45.3 minutos.

A próxima prova do Campeonato Regional está agendada para 15 e 16 Maio, com a realização do Rali Município de São Vicente - CD Nacional.