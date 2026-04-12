PRODERAM injecta 13 milhões na agricultura de Santana

O concelho de Santana beneficiou de cerca de 13 milhões de euros em apoios no âmbito do PRODERAM, que permitiram financiar 96 operações agrícolas, revelou o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel à margem da Mostra do Limão, na freguesia da Ilha.

O governante sublinhou que os números confirmam uma “boa dinâmica agrícola” no concelho, impulsionada pelos fundos comunitários, mas fez questão de deixar uma mensagem política de que a Secretaria não aparece apenas em momentos simbólicos.

“Não vimos cá para a fotografia, estamos cá de forma permanente a apoiar os agricultores”, afirmou, destacando o acompanhamento técnico de proximidade como factor decisivo para a sustentabilidade do sector.

Os dados apresentados traçam o retrato de um concelho com 1.562 agricultores e 454 hectares de área produtiva. A batata domina, com 155 hectares, sendo a principal cultura na maioria das freguesias. As excepções surgem no Arco de São Jorge, onde predomina a vinha, e na freguesia da Ilha, onde o limão assume maior expressão. A vinha ocupa, no total, 57 hectares, surgindo como segunda cultura mais relevante.

Para além do PRODERAM, o secretário destacou outros instrumentos de apoio. Só em 2024, através do Pedido Único, foram pagos cerca de um milhão de euros no âmbito do POSEI. Já pelo PEPAC, foram canalizados 1,3 milhões de euros, incluindo ajudas a zonas com condicionantes naturais.

No programa LEADER, a freguesia da Ilha evidencia-se com 16 operações aprovadas, num total de cerca de 175 mil euros, todas dinamizadas pela Casa do Povo local. Entre elas, a realização da Exposição Regional do Limão, que contou com um apoio de 18.907 euros.

Apesar de os valores de 2025 ainda não estarem fechados, a previsão aponta para montantes semelhantes, sinalizando continuidade no financiamento ao sector.

Em destaque esteve também a cultura do limão, que tem vindo a crescer no concelho. Em 2025, a produção atingiu cerca de 1600 toneladas, gerando um valor estimado de 1,4 milhões de euros, consolidando a freguesia da Ilha como referência regional nesta produção.

A mensagem final foi de reforço da presença institucional junto dos agricultores.