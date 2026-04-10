PCP critica lucros da distribuição e contesta pacote laboral em acção no Funchal

O Partido Comunista Português (PCP) realizou esta sexta-feira, 10 de Abril, uma acção de contacto com trabalhadores e população em geral junto ao Anadia Shopping, no Funchal, na qual denunciou o aumento dos lucros no sector da distribuição e criticou a política laboral do Governo.

Durante a iniciativa, o partido apontou o crescimento dos lucros de empresas do sector: "Só no ano de 2025, os lucros do grupo Jerónimo Martins aumentaram 7,9%, atingindo 646 milhões de euros."

Na ocasião, Ricardo Lume, membro do Comité Central do PCP, afirmou que os resultados “foram alcançados à custa da especulação de preços”, acrescentando que, em 2026, “continuam a atingir novos recordes”, associando esta evolução à intensificação da exploração laboral.

Segundo o dirigente comunista, a exploração manifesta-se, segundo disse, em “baixos salários, precariedade laboral e desregulação dos horários de trabalho”.

O PCP defende que deveria ser reforçada a legislação laboral no sentido de proteger os trabalhadores. No entanto, critica o Governo da República por avançar com um pacote legislativo que, na perspectiva do partido, “representa um claro agravamento da precariedade e dos baixos salários”.

Ricardo Lume afirmou ainda que o PCP considera o pacote “uma verdadeira declaração de guerra aos trabalhadores”, sublinhando que, segundo o partido, existe uma rejeição alargada por parte de trabalhadores e estruturas sindicais.

“O ataque aos direitos é uma resposta aos interesses do grande patronato, visando aumentar a exploração e a concentração da riqueza, à custa da degradação das condições de vida dos trabalhadores”, declarou o dirigente comunista.

O PCP defende também a necessidade de medidas para combater a especulação de preços, incluindo a regulação dos preços dos combustíveis, gás, electricidade e bens alimentares, bem como dos spreads e comissões bancárias. O partido propõe ainda o aumento de salários e pensões e a rejeição do pacote laboral em discussão.

Por fim, o PCP apelou à mobilização de trabalhadores, jovens e população em geral contra estas medidas e anunciou a participação numa Jornada de Luta convocada pela União dos Sindicatos da Madeira, marcada para 17 de Abril, pelas 15h30, junto à Assembleia Regional, sob o lema 'Abaixo o pacote laboral! Aumentar salários, garantir direitos, é possível uma vida melhor'.