Governo português antecipa chegada recorde de turistas brasileiros em 2026

Portugal antecipa um recorde de turistas brasileiros no país, depois dos dois primeiros meses do ano terem ultrapassado os valores para o período no ano passado, disse esta segunda-feira à Lusa o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços.

À margem do Fórum Atlântico de Turismo - Portugal & Brasil, promovido pela Fundação Luso-Brasileira, na cidade brasileira de São Paulo, Pedro Machado disse à Lusa que os dados já disponíveis apontam "para que 2026 bata todos os recordes" de turistas brasileiros.

Segundo dados disponibilizados à Lusa pelo secretário de Estado, quase 160 mil brasileiros hospedaram-se em Portugal nos dois primeiros meses do ano e "no caso das dormidas, são mais de 358 mil".

Os dados confirmados, pelos representantes, das agências de promoção turística de Portugal, Norte, Centro, Lisboa, Algarve, e Alentejo que estiveram presentes hoje no evento, apontam para crescimento, em alguns dos casos, acima dos 17%.

"O que significa que não é só Lisboa que concentra a maioria da procura, mas o país todo tem e está a receber cidadãos brasileiros, o que quer dizer que tudo aponta para que 2026 bata todos os recordes que nós conhecíamos", enfatizou.

Os turistas brasileiro estão no quarto lugar dos que mais visitaram Portugal até fevereiro e, apenas nesse mês, "a procura para Portugal cresce na ordem dos 16%, o que é de facto uma cifra muito significativa", num mês considerado particularmente difícil devido às tempestades que assolaram o país.

Os dados já conhecidos de março, ainda não confirmados, apontam também para um crescimento significativo e "há hoje claramente, comparativamente com 2025, uma tendência de crescimento superior em número de reservas para o verão de 2026", reforçou Pedro Machado.

A previsão de recorde de turismo brasileiro, detalhou o responsável português, tem como justificação a frequência dos voos da TAP.

"A TAP está a alargar o número de frequências e portanto nós vamos passar a ter, não 13 como temos hoje, mas vamos ter voos diretos para 15 cidades do Brasil (...) e isto significa mais de 100 voos por semana", disse, recordado que a cidade de Curitiba deverá ter uma ligação direta a parir de julho e São Luís do Maranhão em outubro.

A acrescentar, reforçou, a partir de outubro a companhia aérea brasileira Gol vai passar a operar voos para Lisboa.

"Em segundo lugar, não sendo um fator que nos possa orgulhar entre aspas, mas é bom dizê-lo que há uma conjuntura internacional que está de alguma forma a contribuir para que Portugal seja mais procurado", afirmou.

Em 2025, dados preliminares, os estabelecimentos de alojamento turístico registaram 32,5 milhões de hóspedes e 82,1 milhões de dormidas, refletindo crescimentos anuais de 3,0% e 2,2%, respetivamente.