'Escolas com Sentido: Simplificar, Inovar e Valorizar' é o tema das IX Jornadas de Educação

O Sindicato Independente de Professores e Educadores da Madeira promove este sábado, 18 de Abril, as IX Jornadas de Educação, que este ano têm como tema 'Escolas com Sentido: Simplificar, Inovar e Valorizar'.

O evento terá lugar no Hotel Baía Azul e arranca pelas 9 horas com a presença da secretária Regional da Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira, Elsa Fernandes, e do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho.

Com mais de 160 participantes, as jornadas reúnem especialistas e líderes educativos para um dia de reflexão e de partilha em torno dos caminhos necessários para transformar a escola contemporânea. Entre os participantes, constam Domingos Fernandes, presidente do Conselho Nacional de Educação; Nuno Crato, presidente da Iniciativa Educação; Gorete Pereira, da Universidade da Madeira; e João Costa, director da Agência Europeia para as Necessidades Especiais e a Educação Inclusiva.

Tendo em conta o tema destas jornadas, “é importante discutir mais, pensar melhor, sugerir alterações, fazer novas propostas e vamos mostrar estratégias de inovação, de educação inclusiva e de como é fundamental o papel das lideranças na construção de uma escola com sentido”, afirma Júlia Azevedo, presidente do SIPE.

Sandra Nogueira, do SIPE Madeira, acrescenta que este encontro “será uma oportunidade para, em conjunto, se refletir sobre questões curriculares, pedagógicas e organizacionais, que, queremos, favoreçam a coesão e a continuidade educativa nos primeiros seis anos de escolaridade, bem como sobre a utilização de materiais educativos, quando mobilizados intencionalmente para estimular a criatividade, a experimentação e o pensamento crítico, reforçando o papel do recurso pedagógico como mediador do processo de ensino-aprendizagem”.

Com esta iniciativa do SIPE, Sandra Nogueira e Júlia Azevedo defendem que “construir escolas com sentido, para alunos, professores e comunidades, implica simplificar processos, inovar práticas e valorizar pessoas”.