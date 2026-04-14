Marcelo recebido como estrela em escola de Águeda

O ex-Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa foi hoje recebido como uma estrela numa escola secundária em Águeda, no distrito de Aveiro, onde foi falar de educação, vocação e futuro.

À chegada à Escola Secundária Adolfo Portela, Marcelo tinha à sua espera centenas de alunos que o receberam de forma entusiástica, entre aplausos e gritos de "Marcelo, Marcelo".

Conhecido como o "presidente dos afetos", Marcelo demorou cerca de 10 minutos a percorrer os cerca de 100 metros entre a entrada do estabelecimento e o pavilhão onde decorreu a iniciativa, sempre rodeado de alunos, a quem distribuiu beijos e apertos de mão, para além de tirar "selfies" e dar autógrafos.

Dentro do pavilhão, tinha à sua espera mais cerca de 300 alunos que o ouviram falar sobre educação, vocação e futuro, no âmbito da disciplina de Cidadania.

Ao longo de quase duas horas, Marcelo deu algumas lições de vida, falou das suas experiências pessoais e respondeu a várias perguntas dos alunos, na expectativa de que os seus ensinamentos ajudem os jovens a pensar com atenção sobre o futuro.

"Eles estão no secundário e estão a fazer escolhas. E, portanto, é bom que pensem nas escolhas, no mundo que terão pela frente no futuro, e pensem um bocadinho no caminho que querem seguir. Penso que ouviram com atenção, vão pensar com atenção. Alguns já escolheram, outros não escolheram. Vamos ver se isto ajuda", disse aos jornalistas.

O ex-Presidente da República mostrou-se ainda surpreendido com as intervenções dos jovens, afirmando que "falaram muito à vontade".

"Eu achei isto uma maturidade espantosa, comparada com as últimas experiências que eu tinha sobre o mesmo tema. Falam muito mais à vontade e com mais ideias e sem problema em colocar as suas dúvidas, hesitações e frustrações", referiu.

Bernardo Gonçalves, de 17 anos, um dos alunos que fez uma pergunta a Marcelo, disse que leva "lições bastante importantes" para atingir o seu sonho de ser inspetor da Polícia Judiciária.

"Acima de tudo é estudar mais, trabalhar e se eu quiser acho que vou conseguir os meus objetivos (...) Acho que o professor Marcelo ajudou-me imenso e a todos nós. Ele é uma pessoa fantástica e hoje todos crescemos mais um bocadinho e aprendemos mais um bocadinho com ele", vincou.

Apesar de questionado pelos jornalistas, o ex-presidente da República manteve o seu compromisso de não falar sobre a atualidade nacional e internacional.

Da parte da tarde, Marcelo irá repetir esta iniciativa noutra escola de Águeda. Seguem-se mais quatro escolas neste ciclo até ao final de maio e depois o ex-presidente da República irá parar para fazer um balanço.

Para além desta iniciativa, Marcelo irá ainda percorrer várias bibliotecas escolares para falar de literatura e visitar feiras do livro.