Madeira acompanha descida dos combustíveis

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, afirmou hoje que a Madeira está em condições de acompanhar na próxima semana a descida dos preços dos combustíveis prevista para o Continente, assegurando que será mantido o diferencial de preços actualmente existente entre a Região e o território continental.

Contudo a decisão sobre os preços dos combustíveis na Região a vigorar a partir da próxima segunda-feira só será tomada amanhã, sexta-feira.