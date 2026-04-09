Pelo menos 70 voos cancelados esta quinta-feira na Madeira

Pelo menos 70 voos de e para o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo foram cancelados esta quinta-feira, 9 de Abril.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, a operacionalidade da pista de Santa Cruz foi fortemente afectada pelas condições meteorológicas, em especial pelo vento forte que se fazia sentir na localidade. Contas feitas, até ao momento foram canceladas 37 chegadas e 33 partidas.

Ainda assim, entre as 00 horas e as 22h30 de hoje o mau tempo deu tréguas por breves momentos permitindo 16 aterragens e 16 partidas, apesar do atraso.