Exposição 'Paixão pela Camisola'
Foi inaugurada, hoje, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, a exposição 'Paixão pela Camisola'. A mostra apresenta a vasta colecção de camisolas de futebol de César Gomes, sócio do Marítimo há 40 anos.
Foram muitas as figuras conhecidas que marcaram presença no evento.
A exposição vai estar patente ao público até 6 de Maio. A entrada é livre, podendo a mostra ser apreciada durante o horário de funcionamento daquele espaço, de segunda a sábado das 9 às 20 horas.