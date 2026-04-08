Teerão ataca Kuwait e Emirados após ofensiva contra postos petrolíferos

O Irão lançou hoje ataques com mísseis e drones contra o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos, horas depois de um bombardeamento às suas instalações petrolíferas, já após o anúncio de um cessar-fogo pelos Estados Unidos.

Segundo a televisão estatal iraniana, os ataques ocorreram após uma ofensiva contra infraestruturas energéticas na ilha de Lavan, no sul do país.

A emissora informou que tanto o Kuwait como os Emirados Árabes Unidos confirmaram ter sido alvo de ataques iranianos, sem adiantar, para já, informações sobre vítimas ou danos materiais.

A Companhia Nacional de Refino e Distribuição de Petróleo do Irão afirmou que a refinaria de Lavan foi atingida "num ataque cobarde".

Os desenvolvimentos surgem num contexto de elevada tensão regional, apesar do anúncio de cessar-fogo por parte dos Estados Unidos, cuja implementação permanece incerta no terreno.