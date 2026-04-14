Empresa de Cervejas da Madeira participa em encontro europeu sobre internacionalização

A Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) vai participar na 13.ª edição da AGRI-FOOD Sector Group Meeting, que decorre nos dias 15 e 16 de Abril, em Lisboa, no âmbito de uma iniciativa europeia dedicada ao sector agroalimentar.

A presença da empresa acontece no contexto da sessão 'Presentations by Portuguese Exporting Companies', destinada à promoção de empresas nacionais com actividade exportadora.

Segundo a ACIF-CCIM -Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, entidade responsável pela dinamização regional, a iniciativa insere-se no âmbito da Enterprise Europe Network (EEN), rede europeia de apoio às empresas cofinanciada pela Comissão Europeia.

O encontro reunirá empresas, especialistas e organizações de vários países europeus, assumindo-se como um espaço de partilha de conhecimento e de identificação de oportunidades de cooperação. A ACIF sublinha que se trata de “uma plataforma privilegiada para a apresentação de produtos e desenvolvimento de parcerias internacionais”.

A participação da ECM é vista como uma oportunidade para reforçar a sua presença em mercados externos. A ACIF destaca que a presença permitirá “promover o seu portefólio e a qualidade dos produtos madeirenses junto de potenciais parceiros e distribuidores internacionais”, bem como estabelecer contactos empresariais através de momentos de networking e reuniões bilaterais.

A Enterprise Europe Network está representada na Região Autónoma da Madeira pela ACIF-CCIM, que tem como missão apoiar a internacionalização das empresas regionais. A entidade destaca que facilita “o acesso a redes europeias, novos mercados e novas oportunidades de negócio”.

Com esta participação, a Empresa de Cervejas da Madeira procura reforçar a visibilidade da região no panorama agroalimentar europeu, evidenciando “a competitividade e o potencial exportador dos produtos regionais”.