Clube Naval do Funchal participa no Nacional Open de Portugal

O Clube Naval do Funchal participou no Campeonato Nacional de Juniores, Sub-21 e Absolutos – Open de Portugal, realizado entre os dias 28 e 31 de Março, em Coimbra, com uma comitiva composta por 16 nadadores. A equipa foi acompanhada pelos treinadores Elmano Freitas, João Pedro Vieira e Fábio Pessanha, e pelo preparador físico João Rodrigues.

Ao longo dos quatro dias de competição, os nadadores navalistas somaram medalhas, múltiplas presenças em finais e um conjunto de marcas de elevado nível competitivo

Segundo nota enviada pelo clube, o grande destaque vai para Zara Rojas, que se sagrou campeã nacional Sub-21 nos 100 metros mariposa (1.01,41), conquistando igualmente o bronze absoluto e estabeleceu um novo recorde regional sénior e Absoluto. A nadadora venceu ainda os 50 metros mariposa Sub-21 e foi prata absoluta (27,42), além de alcançar a prata Sub-21 nos 50 livres (26,56) e nos 100 livres (58,25).

Em plano de grande evidência estiveram também Pedro Pita e João Esteves Padrela, ambos com desempenhos de alto nível no setor masculino.

Pedro Pita conquistou o bronze Sub-21 nos 50 metros costas (26,15), alcançando o 4.º lugar absoluto na final, e destacou-se igualmente nos 100 metros costas (57,11), fixando um novo máximo regional Sénior e Absoluto em ambas as distâncias.

Por sua vez, João Esteves Padrela garantiu o bronze absoluto nos 50 metros livres (22,84), tendo ainda registado 22,76, e esteve também em evidência nas provas de 100 livres (50,96) e 50 mariposa (24,78).

Destaque ainda para Maria Luíza Pessanha, que se sagrou campeã do Open de Portugal nos 200 metros costas (2:17,49).

"O Clube Naval do Funchal encerra a sua participação com um balanço extremamente positivo, traduzido em títulos, medalhas, presença consistente em finais e marcas de grande qualidade. Estes resultados reforçam o posicionamento do clube como uma das principais referências da natação nacional, evidenciando um trabalho sólido e consistente ao mais alto nível competitivo", remata.

Estafetas no pódio

4x100 livres masculinos – 3.º lugar com 3:28,95 (Jean Rojas, Pedro Pita, Sérgio Abreu e João Padrela)

4x100 estilos masculinos – 3.º lugar com 3:50,96(Pedro Pita, Jean Rojas, João Rodrigues e João Padrela)

Finais alcançadas

O Clube Naval do Funchal registou várias presenças em finais A, B e C:

Zara Rojas – finais nas provas de livres e mariposa (50L 26,56 | 100L 58,25 | 50M 27,42)

Pedro Pita – 50C 26,15 (4.º lugar) | 100C 57,11

João Esteves Padrela – 50L 22,84 (3.º lugar) | 100L 50,96 (5.º lugar) | 50M 24,78

Maria Luíza Pessanha – 200C 2:17,49 (1.º lugar) | 100M 1:00,53

João Francisco Almeida – 200M 2:11,08 | 200E 2:15,99

João Paulo Neto – 100C 59,93 | 200C 2:09,68

Jean Louis Rojas – 50L 23,85 | 100L 52,59 | 50B 30,11

João Luís Rodrigues – 50M 25,42 | 100M 57,53

Sofia Vega Gomes – 100C 1:09,82 | 200C 2:32,13

Salvador Andrade – presença em finais nos 200 estilos (2:16,76)