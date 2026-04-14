Von der Leyen pede "trabalho célere" na Hungria para restaurar Estado de Direito

A presidente da Comissão Europeia pediu hoje "trabalho célere" na Hungria para "restaurar o Estado de Direito" e alinhar o país com "os valores europeus".

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, Ursula von der Leyen indicou ter falado ao telefone com o vencedor das legislativas de domingo, Péter Magyar, sobre "prioridades imediatas".

"Há um trabalho célere que deve ser feito para restaurar, alinhar e reformar. Restaurar o Estado de Direito. Alinhar com os nossos valores europeus comuns. E reformar, para desbloquear as oportunidades oferecidas pelos investimentos europeus", referiu.

Von der Leyen considerou que, com o resultado das eleições legislativas de domingo e a derrota do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, há 16 anos no poder, "a Hungria regressou ao coração da Europa, ao lugar ao qual sempre pertenceu".

"Este é, acima de tudo, um momento para o povo húngaro. Pela sua voz, pela sua dignidade e pelo seu futuro numa Hungria segura e próspera, inserida numa Europa forte", referiu.

As eleições legislativas na Hungria no domingo, que contaram com uma participação inédita de quase 80% dos cerca de oito milhões de eleitores, ditaram o fim da era Orbán, cujo partido, Fidesz, elegeu 55 dos 199 deputados, com o Tisza, partido de Péter Magyar, a conquistar uma super maioria, com 138 eleitos, a maior de sempre no parlamento húngaro.

Na noite das eleições, Von der Leyen falou ao telefone com Magyar e, numa mensagem nas redes sociais, afirmou que a Hungria tinha escolhido a Europa.

"Esta noite, o coração da Europa bate um pouco mais rápido na Hungria", afirmou Von der Leyen, considerando que o país "retomou o caminho europeu".

"A Europa sempre escolheu a Hungria", continuou a líder do executivo europeu Ursula Von der Leyen, sublinhando que a "Europa cresce mais forte".