Hungria reforça protecção de gasoduto após descoberta de explosivos e acusa Ucrânia

A Hungria reforçou o controlo militar do gasoduto Balkan Stream, depois de ter sido desmantelada "uma ação de sabotagem" no norte da Sérvia, anunciou hoje o primeiro-ministro húngaro.

Viktor Orbán acusou a Ucrânia de querer cortar o abastecimento energético russo.

"De acordo com as informações de que dispomos, estava a ser preparada uma ação de sabotagem no troço da Voivodina do gasoduto que abastece a Hungria", afirmou Orbán, numa declaração em vídeo transmitida através das redes sociais, no final de uma reunião de emergência do Conselho de Defesa, que decorreu ao início da tarde.

Duas mochilas com explosivos foram encontradas em Kanjiza, norte da Sérvia, perto da rota do gasoduto Balkan Stream, que fornece gás russo a este país e à vizinha Hungria, anunciou o Presidente sérvio, Aleksandar Vucic.

Na mesma declaração, o primeiro-ministro húngaro afirmou que "as ambições da Ucrânia representam um perigo de vida para a Hungria", depois de indicar que 60% do gás consumido no país é importado através deste gasoduto.