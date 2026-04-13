Capitania prolonga aviso de agitação marítima na Madeira até amanhã

Tal como tem feito nos últimos dias, a Capitania do Porto do Funchal volta a actualizar o estado do tempo no mar da Madeira, após indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) de que a orla costeira do arquipélago continuará com ondulação suficiente para gerar aviso de agitação marítima forte até às 06h00 de amanhã, 14 de Abril.

A anterior actualização era até às 18h00 de hoje, mas a previsão era bem mais gravosa, o que implica que poderá vir a ser cancelado em breve este aviso. O vento continuará a soprar de Nordeste moderado a fresco (20-39km/h), quando antes chegava aos 50 km/hora. A visibilidade passa de boa para boa a moderada. E a ondulação baixa do máximo de 4,5 metros para a costa Norte, aos 3,5 a 4 metros de Nor/Noroeste, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros a partir da tarde, enquanto na costa Sul virá de Sul, mantendo-se de 1 a 1,5 metros, sendo 1,5 a 2 metros na parte Oeste da ilha da Madeira até ao meio da manhã.

Assim, a Capitania do Porto do Funchal recomenda "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;