Luís Montenegro obtém 211 votos na Madeira nas eleições internas do PSD

O presidente do PSD, Luís Montenegro, obteve 211 votos na Região Autónoma da Madeira nas eleições internas nacionais do partido, realizadas este sábado.

De acordo com os resultados apurados na Madeira, estavam inscritos 1.900 militantes, tendo participado no acto eleitoral 293 votantes.

Foram contabilizados 29 votos em branco e 53 votos nulos, enquanto Luís Montenegro recolheu 211 votos, correspondendo à maioria dos votos expressos na Região.

Os resultados regionais serão agora integrados na contagem nacional para apuramento final da votação.