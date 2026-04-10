Aeroporto da Madeira retoma normalidade após manhã de condicionamentos

O Aeroporto Internacional da Madeira está a regressar, de forma gradual, a normalidade na sua operação no início da tarde desta sexta-feira. Após uma manhã marcada por diversos cancelamentos e desvios devido às condições meteorológicas, a melhoria do estado do tempo permitiu a aterragem de várias aeronaves a partir das 11h30.

Durante o início da manhã, a operacionalidade esteve fortemente limitada, tendo-se registado apenas as aterragens de um voo proveniente de Lisboa, da EasyJet, às 08h46, e de uma ligação de Zurique, operada pela Edelweiss Air, às 09h50.

Vento forte condiciona aeroporto e cancela vários voos na Madeira O Aeroporto Internacional da Madeira regista novamente, neste momento, desde as 7 horas desta sexta-feira, vários condicionamentos na operação devido ao vento forte que se faz sentir na pista de Santa Cruz. Até ao momento, a infraestrutura contabiliza o cancelamento de seis chegadas e cinco partidas, de acordo com a informação disponibilizada no site FlightRadar e ANA Aeroportos.

Contudo, o cenário ficou optimista antes do meio-dia, com a aterragem sucessiva de voos oriundos de Lisboa (Ryanair e TAP), Londres-Luton (EasyJet), Zurique (Edelweiss Air), Londres-Gatwick (British Airways), Aarhus (Copenhagen Airtaxi), Paris-Beauvais (Ryanair), Faro (Eurowings), Ponta Delgada (Azores Airlines) e Porto (EasyJet).

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Estão ainda previstas, para o decorrer desta tarde, as aterragens de ligações provenientes do Porto (TAP), Tenerife Sul (Eurowings) e Frankfurt (EW Discover), que apresentam ligeiros atrasos face ao horário original, mas mantêm o estado de confirmadas.