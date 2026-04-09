Conflito no Médio Oriente destacado na imprensa nacional

Bom dia. Estas são as primeiras páginas nos jornais nacionais desta quinta-feira, 9 de Abril de 2026.

Visão:

- "A química das emoções. As moléculas que definem como somos. E a importância de as compreender para podermos tomar decisões mais informadas, segundo o cientista Nuno Maulide"

- "Vingança. Por que temos prazer em magoar os outros?"

- "Guerra. O regresso da América às Lajes. A força escondida do Irão"

- "Cuba. Dias de incerteza"

- "Porto. Por dentro da feitoria inglesa"

Público:

- "Cessar-fogo frágil. Irão exige fim de ataques ao Líbano e Trump a reabertura de Ormuz"

- "Gestores públicos passam a ter sanções financeiras só com dolo ou culpa grave"

- "Ana Abrunhosa. Acção do Governo 'é totalmente insuficiente na agricultura'"

- "Reforma Laboral. Dia crucial para UGT decidir se aceita acordo após mudanças"

- "Contra o regime de Orbán. Terá sido este o último protesto de Hadházy?"

- "Direito de resposta. Colégio lisboeta usou sistema de reconhecimento facial de crianças"

Jornal de Notícias:

- "Estado vai pagar funerais de crianças e adultos com incapacidade"

- "Despiste fatal para dois estudantes de Coimbra"

- "Israel mata mais de 200 pessoas no Líbano"

- "Vinhais. Telhados e castanheiros centenários destruídos por tornado"

- "Cliente ferida por garrafa perde ação contra o Continente"

- "Ambiente. Porto admite demolição total do Edifício Transparente"

- "Matosinhos festival literário LeV celebra duas décadas"

- "Braga 1-1 Betis. Guerreiros vão à luta na Andaluzia"

- "F. C. Porto. Farioli quer virar a página frente ao Nottingham Forest"

Diário de Notícias:

- "FMI diz que despesa militar vai obrigar a cortes brutais na Saúde, Educação e apoios sociais"

- "Cessar-fogo em risco"

- "Parlamento. Desconto no ISP aprovado por todos sem convencer quase ninguém"

- "Presidência aberta. Seguro promete nomes para Conselho de Estado na próxima semana"

- "Registo. Liga Europa. Vítor Pereira desafia um FC Porto imune a ex-técnicos"

- "Poder. Oito milhões de húngaros vão a votos no próximo domingo"

- "Entrevista. Helena Carreiras. 'Universidade tem que ajudar a confrontar os desafios da erosão democrática'"

- "Cinema. Realismo e minimalismo em tom português"

- "Romance. László Krasznahorkai. O apocalipse também se escreve"

Correio da Manhã:

- "Guerra aumenta preço dos remédios.'País tem de estar preparado para eventual subida, diz ministra da Saúde"

- "Cessar-fogo em risco com ataques israelitas no Líbano"

- "Farioli aponta à final da Liga Europa"

- "Rui Costa segura Mourinho com plantel dividido"

- "Amigos morrem em explosão de carro em Coimbra"

- "'Secreta' alerta para ataque informático russo"

Negócios:

- "Um cessar-fogo instável"

- "Robert Yildirim, CEO da Yilport Holding. 'Estamos interessados' no novo terminal de Sines"

- "Visita de Bruxelas ao país marcada por desacordo sobre orçamento"

- "Finanças públicas. Previsão da Católica aponta para excedente de 0,3%"

- "Energia. Peritos pedem reforço de regras para travar apagões"

O Jornal Económico:

- "Governo deixa cair mexidas na duração dos contratos a prazo"

- "Petróleo regista maior queda desde a pandemia"

- "Portugal é o 4.º país europeu a alcançar tri de excedentes desde 2020"

- "Óleos alimentares usados podem cortar até 30 milhões de litros nas importações"

- "Exposição da banca ao exterior dispara para 144 mil milhões"

- "Seguro 'muito satisfeito' com solução para órgãos externos"

- "59 mil casas não avançaram por falta de viabilidade económica"

O Jogo:

- "FC Porto - Nottingham Forest. 20H00. 'Motivação é muito alta'. Francesco Farioli não dramatiza empate com o Famalicão e deposita todas as fichas num sucesso esta noite"

- "Dias felizes de Fofana no dragão: 'tenho muito prazer em estar aqui'"

- "Vítor Pereira espera ser bem recebido: 'Os adeptos do FC Porto estão no meu coração'"

- "Gabri Veiga volta ao onze e Rodrigo Mora é alternativa"

- "Braga 1-1 Bétis. Tudo adiado para a dança de Sevilha. Penálti não tira brilhantismo ao calcanhar de Grillitsch"

- "Carlos Vicens. 'Temos de aprender com os erros'"

- "Sporting. Maxi Araújo agita a Europa. Chelsea e Tottenham espiaram em Alvalade"

- "Hjulmand e Quenda são reforços para a decisão frente ao Arsenal"

- "Benfica. Rui Costa garante Mourinho. Técnico tem mais um ano de contrato e está em sintonia com o presidente"

- "Nápoles tem Richard Ríos na mira para 2026/27"

A Bola:

- "'Estamos em sintonia com Mourinho'. Rui Costa claro em declarações à A BOLA. 'Presidentes em confronto não é bom para o negócio'"

- "Líder do Benfica recebido por PS no Parlamento"

- "Ríos desperta interesse em Nápoles"

- "SC Braga 1-1 Betis. Magia de Grillitsch não chegou. Austríaco abriu o jogo com golo de calcanhar mas espanhóis reagiram em força e justificaram empate"

- "FC Porto-Nottingham Forest. 'Podemos ganhar três competições' - Francesco Farioli. Treinador portista considera que Zaidu não fez penálti contra o Famalicão"

- "Vítor Pereira: 'Este é um jogo especial para mim'"

- "Sporting. Gyokeres deixou a ex-colegas o desejo do 'tri'"

- "Quenda volta na Amadora"

- "Maxi impressiona ingleses"

- "Barcelona 0-2 Atlético de Madrid"

- "PSG-2-0 Liverpool"

Record:

- "No limite (Rui Borges com graves problemas nas alas)"

- "Uma questão de honra. Mourinho exige dignidade à equipa"

- "[Manuel José faz 80 anos, recebe Record de ouro e conta tudo.) 'Afrontei sempre Pinto da Costa'"

- "(Farioli rejeita quebra após o Famalicão) 'Um empate não pode ser um drama'"