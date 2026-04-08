Bolsas europeias em forte alta animadas com trégua da guerra no Médio Oriente

As principais bolsas europeias abriram hoje em forte alta, depois de alcançado um acordo de cessar-fogo de 15 dias entre Washington e Teerão, período durante o qual o estreito de Ormuz será reaberto e as partes continuarão a negociar.

Cerca das 08:35 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 3,62%, para 611,95 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfuer avançavam 2,51%, 4,36% e 4,82%, bem como as de Madrid e Milão que valorizavam 3,30% e 3,66%, respetivamente.

A bolsa de Lisboa mantinha a tendência da abertura, com o principal índice, o PSI, a subir 0,83%, para 9.444,50 pontos, um novo máximo desde junho de 2008.

O euro também subia, 0,86% para 1,1695 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1595 dólares na terça-feira.

O Governo de Israel anunciou hoje que aceita a trégua de duas semanas entre os Estados Unidos e o Irão anunciada pelo Presidente Donald Trump, mas assegurou que não inclui o Líbano, onde mantém uma frente de guerra aberta.

Trump explicou que seu Governo ajudará a gerir o "tráfego acumulado" no estreito de Ormuz e que com o acordo com o Irão poderia dar-se a "idade de ouro do Médio Oriente".

O acordo provocou a queda do preço do petróleo.

O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em junho, Baixava 13,13%, para 94,92 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em maio, de referência nos EUA, recuava 14,67%, para 96,30 dólares.

O gás natural para entrega em maio no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, descia 16,42%, para 44,52 euros por megawatt-hora (MWh).

Em sentido contrário, nos mercados de metais preciosos, o ouro regista um ganho de 2,35%, com a onça a 4.817,31 dólares, enquanto a prata avança 5,48% para 77,02 dólares a onça.

Esta quarta-feira, a agência estatística Eurostat divulgará o índice de preços da produção (IPP) da zona euro em fevereiro.

Embora em fevereiro ainda se espere que os preços da energia continuem a pesar na evolução homóloga deste índice, a situação mudará drasticamente no mês de março, depois do forte aumento dos preços do gás e do petróleo devido ao conflito no Médio Oriente.

Na Ásia, as bolsas terminaram hoje em alta: o principal índice da bolsa de Tóquio, o Nikkei, subiu 5,39%, o principal índice da bolsa de Seul, o Kospi, 6,87%, o índice de referência da bolsa de Xangai 2,69%, o da de Shenzhen 4,79% e o Hang Seng de Hong Kong, que opera hoje pela primeira vez esta semana, avançava 2,80% pouco antes do final da sessão.

Antes do acordo de cessar-fogo, Wall Street fechou na terça-feira mista: o Dow Jones caiu 0,18% e o tecnológico Nasdaq avançou 0,1%.

Os futuros do Dow Jones e do Nasdaq apontam a esta hora para subidas de 2,30% e 3,24%, respetivamente.

No mercado de dívida, a rentabilidade do título alemão a dez anos descia para 2,993%.

Quanto às criptomoedas, a 'bitcoin' subia 1,89% para 71.728 dólares.