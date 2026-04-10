Circulação nas estradas da Madeira decorre com normalidade

Não há, para já, registo de acidentes ou congestionamentos nas estradas da Madeira. Ainda assim, segundo as câmaras da ViaLitoral, recomenda-se atenção redobrada na zona da Cancela, onde se regista algum movimento de veículos.

Apesar da circulação estar a decorrer com normalidade, o piso molhado devido à chuva exige maior prudência por parte dos condutores. Assim, é aconselhado circular com velocidade moderada, manter uma distância de segurança adequada e estar atento a eventuais alterações nas condições da estrada ou sinais de alerta.