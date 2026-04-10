ACIF considera que ajuda do GR devido ao preço dos combustíveis é "relevante e oportuna"

A Associação Comercial e Industrial do Funchal – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) considera que o anúncio de apoio às empresas devido ao aumento do preço dos combustíveis é uma medida "relevante e oportuna, que reconhece o impacto real do aumento dos custos energéticos na atividade e nos resultados das empresas que asseguram serviços essenciais ao turismo, à mobilidade, ao transporte de mercadorias e ao funcionamento da economia regional".

Governo reforça apoios aos combustíveis Pacote de 9 milhões para mitigar subida de custos

Numa nota enviada à imprensa, a ACIF saúda o Governo Regional "por ter sido sensível ao impacto da atual crise energética em vários setores da economia regional, conforme reiteradamente transmitido pela ACIF-CCIM".

Esta medida revela-se particularmente relevante num momento em que as empresas continuam a operar sob fortes pressões decorrentes da subida generalizada dos preços dos combustíveis e dos seus efeitos ao longo de toda a cadeia de valor. ACIF

Os apoios traduzem-se no reforço do Sistema de Incentivos ao Funcionamento – Outros Custos e Transportes, com o aumento dos limites de apoio, a inclusão de novos custos elegíveis, como o gás e os combustíveis, e a extensão do apoio a sectores especialmente expostos, como o transporte de mercadorias e os transitários.

"Num contexto particularmente exigente, a ACIF-CCIM considera que este apoio representa um contributo relevante para reforçar a resiliência de setores estratégicos para a Região, ajudando a mitigar a repercussão do aumento dos custos com combustíveis nos preços dos produtos e serviços, em prejuízo do consumidor final, bem como a evitar impactos negativos ao nível do emprego", termina.