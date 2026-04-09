Secretário da Economia vai anunciar medidas de compensação do aumento dos combustíveis

José Manuel Rodrigues vai levar a cabo uma conferência de imprensa, esta quinta-feira, dia 9 de Abril, pelas 17 horas, com o objectivo de anunciar "medidas de apoio/compensação ao aumento dos preços dos combustíveis".

Secretário da Economia admite possibilidade de um orçamento rectificativo "As circunstâncias são tão voláteis que não posso garantir que, até ao final do ano, não possa haver"

A conferência de imprensa de "última hora" acaba de ser convocada e vai decorrer na Secretaria Regional de Economia, no Palácio do Governo.