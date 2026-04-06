A Madeira tem os combustíveis mais caros da Macaronésia?

Afinal, onde é mais caro abastecer na Macaronésia? Mas antes de comparar preços, há um ponto que raramente é explicado e que ajuda a enquadrar toda a análise: o que é, afinal, a Macaronésia? Bom, trata-se de uma área geográfica que designa um conjunto de arquipélagos do Atlântico Norte. No caso desta comparação, falamos de quatro regiões com realidades distintas.

Madeira e Açores, em Portugal, Canárias, em Espanha, e Cabo Verde, país independente. No total 28 ilhas habitadas, distribuídas por estes quatro arquipélagos, com modelos económicos, fiscais e energéticos diferentes. E é precisamente essa diferença que complica qualquer comparação directa de preços. Um ponto em comum? Todos os automobilistas queixam-se da exorbitância do custo.

Mas com este enquadramento, olhemos para o que dizem os números de Abril.

Na Madeira os preços mantêm-se elevados. A gasolina 95 fixa-se nos 1,817 euros por litro e o gasóleo rodoviário nos 1,953 euros. São valores definidos semanalmente, num regime regulado. Nos Açores também há regulação, mas com actualização mensal. Em abril, a gasolina fica nos 1,704 euros por litro e o gasóleo nos 1,641 euros. Ambos abaixo da Madeira, com um diferencial particularmente visível no gasóleo.

Cabo Verde apresenta os preços mais baixos do conjunto. A gasolina está nos 139,89 escudos por litro, cerca de 1,27 euros, e o gasóleo normal nos 117,52 escudos, aproximadamente 1,07 euros por litro. Mas este dado exige contexto. Os preços resultam de uma decisão política: o Governo suspendeu o mecanismo automático de fixação e limitou as subidas a cerca de 5%. Sem essa intervenção, os aumentos médios teriam ultrapassado os 40%. Ou seja, não estamos perante um mercado a funcionar livremente, mas sim um preço contido administrativamente.

Nas Canárias, ao contrário das regiões portuguesas, não há um preço único definido. Os valores variam de posto para posto. Segundo os dados apurados em Las Palmas de Gran Canária, a gasolina 95 oscila entre 1,247 e 1,319 euros por litro, enquanto o gasóleo varia entre 1,435 e 1,470 euros. Esta informação, obtida através dos dados disponibilizados pelo Ministério da Transição Ecológica e consultada na sua plataforma geoportal, inclui os preços de diferentes tipos de combustível: gasolina 95, gasolina 98, gasóleo e gasóleo premium.

É aqui que o detalhe faz toda a diferença. Se a comparação for feita com o valor mais baixo da gasolina nas Canárias, a diferença face à Madeira atinge cerca de 57 cêntimos por litro, o que corresponde a 37,8%. É este cenário que sustenta a ideia de que abastecer pode ser quase 40% mais barato.

Mas se a referência for o valor mais alto dentro do mesmo intervalo, a diferença desce para cerca de 49,8 cêntimos, ou 31,8%. Continua significativa, mas já não corresponde ao valor máximo frequentemente destacado.

No gasóleo, o desfasamento é mais curto: entre cerca de 24,7% e 26,5%, dependendo do ponto de comparação.

Outro indicador ajuda a perceber o impacto real no bolso. Para encher um depósito de 50 litros de gasolina, um madeirense paga cerca de 90,85 euros. Em Las Palmas, esse valor varia entre 62,35 e 65,95 euros. A diferença pode chegar aos 28,5 euros. No gasóleo, o mesmo depósito custa na Madeira cerca de 97,65 euros, enquanto nas Canárias fica entre 71,75 e 73,50 euros.

Nas Canárias não há IVA sobre combustíveis e existe um regime fiscal próprio que baixa o preço final. Nos Açores há ajustamentos mensais e mecanismos de mitigação fiscal. Em Cabo Verde, há intervenção directa do Estado. Na Madeira, o modelo mantém-se mais próximo do território continental, com menor margem de intervenção estrutural ao nível do IVA.

É neste cruzamento que a resposta ganha consistência.

Conclusão: a esta hora o estimado leitor já percebeu que, à data, a Madeira apresenta os preços mais elevados de combustíveis entre as regiões da Macaronésia analisadas. Mas esse resultado não pode ser reduzido a um único número. A diferença face às Canárias varia consoante o posto e o momento: entre cerca de 31,8% e 37,8% na gasolina e entre 24,7% e 26,5% no gasóleo. E, acima de tudo, resulta de opções fiscais e políticas diferentes. Mais do que saber onde é mais caro, o que estes dados mostram é isto: abastecer custa diferente porque cada arquipélago escolhe intervir de forma diferente.