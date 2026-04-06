Dois cruzeiros com 3.331 passageiros passam o dia na Madeira
O porto do Funchal está a receber, esta segunda-feira, dois navios de cruzeiro que transportam 3.331 passageiros. Ambos passam o dia na Madeira, partindo ao final da tarde.
O primeiro a chegar foi o 'AIDAbella', vindo de Las Palmas de Gran Canaria, por volta das 6 horas, com 2.430 passageiros e 656 tripulantes. Está a realizar um cruzeiro de sete dias pela região da Cruise Atlantic Islands (CAI), que começou a 1 de Abril em Tenerife, passou por Fuerteventura, Lanzarote e Gran Canaria, e depois do Funchal segue, ao final da noite desta segunda-feira, às 23h55, para Tenerife, onde termina a viagem na quarta-feira.
Já o 'Viking Sea' atracou pelas 8 horas, com 901 passageiros e 469 tripulantes, vindos da ilha de St. Maarten, Antilhas Holandesas. A partida está prevista para as 18 horas, rumo a Tanger, Marrocos. Este navio está a realizar um cruzeiro de duas semanas de reposicionamento das Caraíbas para a Europa, onde vai operar durante o Verão. Partiu a 29 de Março de Porto Rico, passou por St. Maarten, e depois de Marrocos segue para Cádis, Valência e Barcelona, onde termina a viagem.
Para amanhã, terça-feira, estão previstas as escalas do 'Britannia', 'Vidante Elegant' e 'Marella Voyager'.