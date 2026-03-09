Ataques israelitas no Líbano fazem 486 mortos e mais de 1.300 feridos

Os ataques israelitas no Líbano provocaram 486 mortos e 1.313 feridos desde o início da mais recente ofensiva, há uma semana, segundo o novo balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde libanês.

O balanço anterior, divulgado no domingo pelas autoridades libanesas, apontava para 394 mortos, incluindo 83 crianças e 42 mulheres, 1.130 feridos e mais de meio milhão de deslocados.

O Ministério da Saúde do Líbano não especificou quantas das vítimas mortais ou feridos são civis ou combatentes.

A ofensiva israelita intensificou-se depois de ataques lançados pelo Hezbollah, grupo armado libanês apoiado pelo Irão, no contexto da guerra regional em curso no Médio Oriente.

O movimento islamita começou a visar o território israelita há uma semana no seguimento do início, em 28 de fevereiro, dos bombardeamentos israelo-americanos no Irão e da morte do líder supremo da República Islâmica, Ali Khamenei, que jurou vingar.