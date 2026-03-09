Petrolífera do Bahrein alerta para suspensão nas exportações de petróleo

A petrolífera estatal do Bahrein alertou hoje para uma possível suspensão das exportações de petróleo, depois de um ataque lançado pelo Irão ter incendiado uma refinaria.

A agência de notícias estatal do Bahrein divulgou o anúncio da declaração de "força maior", um mecanismo legal que liberta uma empresa de obrigações contratuais devido a circunstâncias extraordinárias.

O anúncio explica que as operações da Babco "foram afetadas pelo conflito regional em curso no Médio Oriente e pelo recente ataque ao seu complexo de refinarias".

A empresa insistiu que a procura local ainda poderia ser satisfeita.

Um ataque aéreo iraniano provocou um incêndio no complexo petrolífero de Al-Maameer, noticiou a agência, acrescentando que as autoridades já tinham "iniciado as operações de combate" às chamas.

"Um incêndio deflagrou após a agressão iraniana contra as instalações em Al-Maameer. Foram relatados danos materiais, mas não há relatos de vítimas", referiu a agência.

O preço do barril de petróleo ultrapassou hoje os 118 dólares (102 euros) nos mercados internacionais, num mercado afetado pela guerra prolongada no Médio Oriente e pelo bloqueio contínuo do Estreito de Ormuz.

Por volta das 02:30 (em Lisboa), o West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subia 30,04% para 118,21 dólares por barril.

O Brent do Mar do Norte, petróleo que serve de referência ao mercado português, também subia 27,54% para 118,22 dólares por barril.

O preço do barril de petróleo WTI subiu 36% na semana passada, enquanto o Brent registou uma subida de 28%.

A escalada dos preços da energia reflete o agravamento da situação no Médio Oriente após o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao Irão, em 28 de fevereiro, e ao encerramento do estreito de Ormuz.

Pelo estreito de Ormuz passam cerca de 20% da produção global de petróleo e quase 20% do gás natural liquefeito (GNL).

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

No Bahrein, um ataque com um drone iraniano feriu 32 civis, quatro deles com gravidade, na madrugada de hoje em Sitra, segundo o Ministério da Saúde, citado pela agência de notícias oficial.

Os feridos "estão a receber tratamento" e "entre eles, quatro casos são graves, incluindo crianças que necessitaram de cirurgia", escreveu o ministério.

Uma jovem de 17 anos sofreu ferimentos graves na cabeça e nos olhos, e duas crianças, de 07 e 08 anos, sofreram ferimentos graves nos membros inferiores, disse o ministério, acrescentando que a mais nova dos feridos tem dois meses de idade.

No domingo, três pessoas ficaram feridas no pequeno arquipélago do Golfo por destroços de mísseis e uma central de dessalinização foi atingida por um ataque com um drone iraniano, segundo o Ministério do Interior.

As autoridades afirmaram que o ataque não afetou a capacidade da rede de abastecimento de água.