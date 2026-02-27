Descarrilamento de tram em Milão faz pelo menos um morto e dezenas de feridos

O descarrilamento de um tram na cidade de Milão, no norte de Itália, provocou hoje pelo menos um morto e mais de três dezenas de feridos, segundo um balanço provisório, enquanto prosseguem as operações de socorro no local.

De acordo com as primeiras informações, a vítima mortal não era um passageiro, mas sim um transeunte que foi atingido pelo veículo, que, após descarrilar, atropelou várias pessoas antes de embater contra a montra de um estabelecimento comercial.

Diversas ambulâncias estão no local, com os bombeiros a tentarem socorrer um ferido que ainda se encontra encarcerado debaixo do tram.

Segundo os serviços de socorro, entre os feridos há pelo menos um em estado grave, seis em "código amarelo" (urgência média) e os restantes em "código verde" (feridos ligeiros).

No local encontra-se o procurador-geral de Milão, Marcello Viola, que já adiantou que está a ser investigada a possibilidade de homicídio culposo, embora se desconheçam ainda os motivos do acidente, ocorrido ao final da tarde perto do centro histórico da capital da região da Lombardia.