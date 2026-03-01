Ataques iranianos fazem mortos e feridos no Kuwait e nos EAU

Uma pessoa morreu e 32 ficaram feridas no Kuwait em consequência dos ataques lançados desde sábado pelo Irão contra países do Golfo, em resposta à ofensiva israelo-americana contra a República Islâmica, informaram hoje as autoridades kuwaitianas.

Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde do Kuwait, Abdullah al-Sanad, os ataques provocaram "um morto" e 32 feridos, todos de nacionalidade estrangeira, sem que tenham sido divulgados mais pormenores sobre as vítimas.

Nos Emirados Árabes Unidos (EAU), as autoridades anunciaram a morte de três pessoas e 58 feridos ligeiros em ataques iranianos contra o país.

Em comunicado, o Ministério da Defesa dos EAU informou que, desde o início da ofensiva iraniana, em 28 de fevereiro, as forças aéreas e de defesa antiaérea intercetaram 165 mísseis balísticos, dois mísseis de cruzeiro e 541 'drones'.

Segundo a mesma nota, foram destruídos 20 mísseis balísticos, oito dos quais caíram no mar, bem como dois mísseis de cruzeiro e 311 drones.

As autoridades adiantaram que 35 'drones' caíram em território nacional, provocando danos materiais.

O Ministério da Defesa dos EAU assegurou estar "totalmente preparado" para enfrentar qualquer ameaça e sublinhou que a segurança de cidadãos, residentes e visitantes é uma prioridade absoluta.

Os ataques fazem parte de uma escalada militar na região, após ações conjuntas de Israel e dos Estados Unidos contra alvos no Irão.