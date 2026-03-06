Azerbaijão diz ter frustrado vários ataques "terroristas" iranianos

O Azerbaijão disse hoje ter frustrado uma série de ataques "terroristas" iranianos no seu território, um dia depois de ter acusado o Irão de ter disparado drones num aeroporto e numa escola numa região fronteiriça.

O serviço de segurança do Estado do Azerbaijão afirmou ter "impedido atos terroristas e operações de espionagem no Azerbaijão, organizadas pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (CGRI) iraniana", acrescentando que sete cidadãos azerbaijanos foram detidos.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.