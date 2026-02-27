Calheta recebe Challenger Teqball League Madeira com atletas de topo mundial

A Calheta prepara-se para acolher o Challenger Teqball League Madeira I Calheta, competição internacional que decorrerá entre os dias 12 e 15 de Março e que reunirá alguns dos melhores atletas mundiais da modalidade, afirmando a Madeira como palco de eventos desportivos de dimensão internacional. A apresentação oficial realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.

Depois do sucesso da edição anterior, inicialmente assumida como uma aposta de risco, o evento regressa com maior dimensão competitiva, contando com atletas provenientes de vários países, entre os quais campeões mundiais em título, líderes dos rankings internacionais e dois tetracampeões do mundo.

A organização acredita que esta edição consolidará o crescimento da modalidade e reforçará a projecção internacional da Região, permitindo simultaneamente que os participantes vivenciem a experiência Madeira fora do contexto competitivo.

A prova assume especial importância por representar apenas o segundo grande evento oficial da modalidade na Região Autónoma da Madeira. A escolha da Calheta resulta de uma estratégia de descentralização, procurando levar grandes competições para fora do Funchal e aproximar novas modalidades da população, contando com o apoio do município e de parceiros locais.

A presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, sublinhou que a aposta em novas práticas desportivas tem sido uma marca do concelho.

“É característica nossa acreditar e crescer através do desporto. Recentemente foram colocadas mesas para prática livre e, mesmo sem formação, estavam sempre ocupadas por pessoas de várias idades. Isso mostra que é uma modalidade com enorme potencial”, afirmou, destacando o carácter inclusivo da prática, acessível tanto a jovens como a adultos.

O Challenger Teqball League Madeira I Calheta contará ainda com o apadrinhamento do antigo internacional português Dany Gomes, que destacou os benefícios técnicos da modalidade. “Trabalha muito a coordenação, a rapidez de reacção e a qualidade técnica. No futebol profissional era um excelente complemento de treino”, referiu, revelando continuar a praticar regularmente em ambiente familiar e entre antigos colegas de equipa.

À margem da apresentação, o ex-jogador mostrou também confiança na Selecção Nacional de futebol portuguesa, considerando que Portugal dispõe actualmente de jogadores entre os melhores do mundo em várias posições e reúne condições para lutar por novos títulos internacionais.

As competições terão lugar no Pavilhão do Arco da Calheta e estarão abertas ao público, permitindo assistir às provas e experimentar a modalidade.

A organização espera forte adesão e acredita que o evento contribuirá para afirmar a Calheta como território cada vez mais ligado ao desporto, à inovação e à captação de competições internacionais.