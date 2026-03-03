Trail da Calheta bate recorde com 500 atletas inscritos

A sexta edição do Trail da Calheta realiza-se no próximo domingo, 8 de Março, e conta com 500 atletas inscritos nas duas distâncias. "Um número recorde de participantes, superando largamente as edições anteriores, que rondavam os 300 inscritos", refere nota à imprensa.

A competição é organizada pela Associação de Atletismo, em parceria com o Clube Estrela da Calheta, e foi apresentada esta terça-feira, numa conferência de imprensa que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal.

Durante a apresentação, José António Quinta, diretor técnico da prova, destacou as novidades introduzidas nos percursos desta edição, admitindo que as alterações poderão estar relacionadas com o aumento significativo de inscrições. “Temos percursos renovados e mais equilibrados, o que tornou a prova ainda mais apelativa para os atletas”, referiu.

Também Nélio Parreira, em representação da Associação de Atletismo, explicou que as mudanças foram pensadas para tornar o traçado mais atrativo e acessível, garantindo um melhor equilíbrio entre subidas e descidas. A distância longa passa a contar com 35 quilómetros, enquanto a prova curta terá 13,3 quilómetros.

Os participantes irão percorrer caminhos de terra batida, trilhos, levadas, veredas betonadas e pequenos troços de estrada asfaltada. As provas utilizam vias públicas, tanto em estrada como fora de estrada, atravessando diversos sítios e localidades.

Um dos momentos de convívio do evento será o almoço oferecido a todos os atletas pela Santa Casa da Misericórdia da Calheta, reforçando o espírito de partilha e comunidade que caracteriza a iniciativa.

Francisco Fernandes, presidente do Clube Estrela da Calheta, aproveitou a ocasião para agradecer o apoio das várias entidades envolvidas na organização. Também o Diretor Regional do Desporto, David Gomes, enalteceu o contributo de todos os que colaboram na preparação do evento, destacando particularmente o trabalho desenvolvido no terreno para garantir a qualidade e segurança dos percursos.

Por sua vez, a presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, sublinhou a importância da dedicação de todos os envolvidos.

“Quem ama o Desporto nunca está a pensar no retorno financeiro. Esta gente trabalha por amor à modalidade e ao bem-estar (...) É com eventos como este que fazemos crescer o nome do concelho e a prática desportiva”. Doroteia Leça, autarca da Calheta

A autarca reforçou ainda o compromisso da Câmara Municipal em continuar a apoiar iniciativas que promovam o desporto e dinamizem o concelho.

A organização antevê uma jornada marcada pela adrenalina, espírito competitivo e pela valorização das paisagens naturais do concelho, numa edição que promete ficar na memória de atletas e público, conclui o comunicado remetido esta tarde.