Atletas do Clube Naval do Funchal competem na Turquia

Os judocas Henrique Serpa e Lucas Baltazar, do Clube Naval do Funchal, integram a comitiva da selecção nacional que vai participar na Taça da Europa de cadetes de judo, que se realiza nos dias 7 e 8 de Março, em Antalya, na Turquia.

Os bons resultados alcançados nos Campeonatos Nacionais de cadetes e de juniores permitem a participação nesta prova internacional. Após a competição, os atletas terão a oportunidade de participar num estágio internacional que decorrerá entre os dias 9 e 11 de Março, onde poderão treinar com alguns dos melhores judocas do mundo.

"A participação nesta Taça da Europa e no estágio representa uma experiência importante para o crescimento desportivo dos jovens atletas madeirenses", aponta o CNF.

